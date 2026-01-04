بفستان أسود مكشوف.. ريهام حجاج تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة ريهام حجاج أحدث جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.



وظهرت “ريهام” في الصور وهي ترتدي فستانًا أسود مكشوفًا من الظهر، تستمتع بوقتها في إحدى الحفلات، كما ظهرت في إحدى الصور مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.



وكتبت ريهام على الصور: "بتمنى لكل الناس عام جميل مليء بالفرحة".



ويشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وتجسّد ريهام حجاج ، خلال أحداث المسلسل شخصية إنفلونسر متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.