بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر

انهال موظف بالضرب على طفلته البالغة من العمر 10 سنوات بحجة تأديبها ما أسفر عن إصابتها بكسر في الجمجمة وارتجاج بالمخ، تم نقل الطفلة إلى المستشفى والقبض على الأب المتهم.

تلقى مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى أكتوبر بوصول طفلة 10 سنوات مصابة بكسر بالجمجمة وارتجاج بالمخ نتيجة اعتداء بالضرب المبرح، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثالث أكتوبر لفحص البلاغ وتبين أن والد الطفلة وراء ارتكاب الواقعة.

ألقت قوة أمنية القبض على الأب المتهم وتبين أنه موظف انهال بالضرب على ابنته زاعما تأديبها ما أدى لإصابتها، فنقلها إلى المستشفى لعلاجها وضبطته قوات الأمن.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.