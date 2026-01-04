قمار أونلاين.. طالب ثانوي ينهي حياته بعد خسارته 350 ألف جنيه في تطبيق مراهنات

تسببت لعبة "قمار أونلاين" على تطبيق مراهنات شهير في تخلص طالب ثانوي عام من حياته شنقا بمدينة منشأة القناطر بالجيزة بسبب خسارته مبلغ 350 ألف جنيه.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة طالب مشنوقا داخل غرفته في منزله بمدينة منشأة القناطر، انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

تبين من الفحص العثور على جثة طالب بالمرحلة الثانوية العامة معلق بحبل جنش حديدي بالسقف، أشارت التحريات أن المتوفى يمر بأزمة نفسية سيئة بسبب قيامه بمراهنات على برنامج “1xbet” وخسارته مبلغ 350 ألف جنيه، وتراكم الديون عليه فقرر التخلص من حياته وربط حبل في جنش السقف وشنق نفسه.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق حيث أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب وتوقيت الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.