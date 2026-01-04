قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس اتحاد الغرف السياحية: نزلة السمان أفضل منطقة تطيل مدة زيارة السائح
رئيس شعبة الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتي.. والزيادة في الأسعار طبيعية
بعد نجاحه في الانتخابات.. نائب: الصحة والتعليم أولوية ببرلمان 2026
حسين فهمي عن فيلم الملحد: لم أقلق بل تحمست
قمار أونلاين.. طالب ثانوي ينهي حياته بعد خسارته 350 ألف جنيه في تطبيق مراهنات
عمرو مصطفى: الفترة الماضية شهدت مجهودا كبيرا.. وراضٍ عما قدمته ومتفائل بالقادم
عمرو مصطفى عن نجاح أغنية خطّفوني: حسيت إن ربنا بيكافئني على صبري وتعبي
رئيسة وزراء الدنمارك ترد على تصريحات ترامب حول جرينلاند
خدمة بدون مقابل.. الاتحاد السكندري يقترب من حسم ثنائي بيراميدز | خاص
المؤيد لشاب والسجن 15 عاما لآخرين في خطف طالبة وهتك عرضها بالدقهلية
رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع
أستاذ قناون دولي: أمريكا تستهدف نفط فنزويلا والتدخل الروسي الصيني الإيراني وارد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

قمار أونلاين.. طالب ثانوي ينهي حياته بعد خسارته 350 ألف جنيه في تطبيق مراهنات

ندى سويفى

تسببت لعبة "قمار أونلاين" على تطبيق مراهنات شهير في تخلص طالب ثانوي عام من حياته شنقا بمدينة منشأة القناطر بالجيزة بسبب خسارته مبلغ 350 ألف جنيه.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة طالب مشنوقا داخل غرفته في منزله بمدينة منشأة القناطر، انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

تبين من الفحص العثور على جثة طالب بالمرحلة الثانوية العامة معلق بحبل جنش حديدي بالسقف، أشارت التحريات أن المتوفى يمر بأزمة نفسية سيئة بسبب قيامه بمراهنات على برنامج “1xbet” وخسارته مبلغ 350 ألف جنيه، وتراكم الديون عليه فقرر التخلص من حياته وربط حبل في جنش السقف وشنق نفسه.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق حيث أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب وتوقيت الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

