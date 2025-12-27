العثور على جثة طفلة داخل جوال ملقاة بجوار مصرف بقطور

تكثف الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة طفلة داخل جوال ملقاة بجوار مصرف عزبة العابد بنطاق مركز قطور سعيا في تحديد هوية مرتكب واقعة إنهاء حياتها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

توجيهات عاجلة



في المقابل أفاد شهود عيان اتشاح أهالي عزبة العابد مقتولة بعدما عثروا علي جثمانها ملقاه داخل جول بجوار مصرف العزبة، بعد تغيابها عن المنزل لأكثر من 5ايام،وجاري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من من الرائد "أحمد بهاء" رئيس مباحث مركز شرطة قطور بالعثور علي جثة طفلة العابد داخل جوال بجوار مصرف العزبة بقطور.

تفاصيل الواقعة

علي الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات والمعاينة الأولية ،ان الجثة للطفلة المتغيبة عن منزلها لأكثر من5 ايام وتدعي " صفاء أيمن مصباح عبد ربه"مقتولة وملقاة داخل جوال بجوار المصرف ،وجاري نقل الي الجثة الي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة ،لحين الإنتهاء من اجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه للدفن بمقابر العائلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.