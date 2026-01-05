قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور

ندى سويفى

أنهى شاب يحمل جنسية دولة أفريقية حياته داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور بسبب خلافات مع حبيبته ومروره بأزمة عاطفية حيث ترك رسالة روى فيها سبب تخلصه من حياته.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا  بالعثور على جثة شاب أفريقي الجنسية داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور، انتقلت قوات الأمن إلى مسرح البلاغ لفحص ملابساته.

تبين من الفحص العثور على جثة عاطل ٣٣ سنة معلق بحبل بجنش حديدي في السقف، وأسفرت المعاينة عن العثور على رسالة تركها المتوفى ذكر فيها إقدامه على انهاء حياته بسبب خلافات مع حبيبته تسببت له في أزمة نفسية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

