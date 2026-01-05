اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور

أنهى شاب يحمل جنسية دولة أفريقية حياته داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور بسبب خلافات مع حبيبته ومروره بأزمة عاطفية حيث ترك رسالة روى فيها سبب تخلصه من حياته.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة شاب أفريقي الجنسية داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور، انتقلت قوات الأمن إلى مسرح البلاغ لفحص ملابساته.

تبين من الفحص العثور على جثة عاطل ٣٣ سنة معلق بحبل بجنش حديدي في السقف، وأسفرت المعاينة عن العثور على رسالة تركها المتوفى ذكر فيها إقدامه على انهاء حياته بسبب خلافات مع حبيبته تسببت له في أزمة نفسية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.