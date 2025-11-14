قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر
أكبر تصعيد عسكري بين أمريكا وفنزويلا.. مادورو يوجه نداء عاجلا للأمريكيين
ترامب يدرس خيارات عسكرية ضد فنزويلا وسط تصعيد متسارع
سعر الذهب اليوم 14-11-2025
موضوع خطبة الجمعة اليوم.. الرحمة وحقوق الإنسان
تكريم فاروق حسني وآداما ديانغ كشخصيات ساهمت في الدفاع عن حقوق الإنسان
تحذيرات إخلاء في كاليفورنيا مع اقتراب عاصفة قوية وانهيارات محتملة
مسيرات أوكرانية تستهدف موقع تخزين النفط في روسيا
دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمس
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح
أخبار العالم

تحذيرات إخلاء في كاليفورنيا مع اقتراب عاصفة قوية وانهيارات محتملة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أصدرت السلطات في جنوب كاليفورنيا تحذيرات إخلاء لمناطق عدة، تحسبًا لاحتمال حدوث انهيارات طينية وتدفقات حطام نتيجة العاصفة القادمة، خاصة في المناطق المتضررة من الحرائق السابقة، وفق مسؤولين محليين شددوا على ضرورة استعداد السكان للمغادرة فورًا إذا لزم الأمر.

ونقل موقع شبكة "إيه بي سي نيوز" عن حاكم الولاية، جافين نيوسوم، يوم الخميس، أن السلطات ستنشر الموارد الطارئة مسبقًا لحماية المجتمعات في مقاطعات لوس أنجلوس وأورانج وفينتورا من المخاطر المرتبطة بالانهيارات الطينية وتدفق الحطام.

العاصفة، التي تشكل ما يعرف بالنهر الجوي المعتدل على طول جبهة باردة، بدأت بالضرب في شمال ووسط كاليفورنيا وولايات واشنطن وأوريغون، قبل أن تصل إلى جنوب الولاية الخميس، مع توقع هطول أمطار غزيرة على مناطق الخليج وساكرامنتو، ومن ثم جنوبًا إلى لوس أنجلوس في وقت متأخر من الخميس وحتى صباح الجمعة.

كما تم إصدار تحذيرات من الفيضانات في معظم أنحاء وسط وجنوب كاليفورنيا، بما في ذلك لوس أنجلوس وسان دييغو، يومي الجمعة والسبت. ويتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة في جنوب كاليفورنيا مع تراكم من 1 إلى 3 بوصات على معظم مناطق غرب الولاية، بينما قد تشهد المرتفعات حول سانتا باربرا من 4 إلى 6 بوصات، ما يزيد خطر الانهيارات الصخرية وتدفقات الحطام خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى الأسبوع المقبل.

وتشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة عن المتوسط، مع احتمال استمرار هطول أمطار متفرقة حتى يوم الثلاثاء على الأقل. وحذرت إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس السكان الذين يعيشون في مناطق معرضة للفيضانات أو الحرائق السابقة من الاقتراب من القنوات والأحواض المائية والوديان، مع استمرار تحذيرات الإخلاء حتى يوم الأحد.

جنوب كاليفورنيا حدوث انهيارات جافين نيوسوم حاكم الولاية لوس أنجلوس

