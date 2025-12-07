الزمالك يمنع وسائل الإعلام من حضور تغطية الجمعية العمومية المقبلة

قررت إدارة نادي الزمالك عدم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور وتغطية فعاليات الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 ديسمبر داخل مقر القلعة البيضاء.

وجاء القرار عقب مشاورات مطوّلة بين حسن موسى، المدير التنفيذي للنادي، ومسؤولي إدارة الإعلام، حيث تم الاتفاق على قصر التغطية الإعلامية على الوسائل الرسمية للنادي فقط، والمتمثلة في المركز الإعلامي وقناة الزمالك.

وأكدت إدارة النادي أن مواد التغطية الكاملة للجمعية العمومية ستُنشر تباعًا عبر الصفحات الرسمية للنادي وموقعه الإلكتروني، بما يضمن توفير المعلومات الدقيقة للجماهير مع الحفاظ على التنظيم الداخلي لفعاليات اليوم.

أعلن نادي الزمالك عن ميزانيته للعام المالي المنقضي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، والتي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها يوم 9 ديسمبر الجاري.

وبلغت إيرادات الزمالك عن العام المالي المنقضي ، 597 مليونًا و527 ألفًا و763 جنيهًا، وتشمل إيرادات كرة القدم، والنشاط الرياضي بخلاف الكرة النسائية، والنشاط الاجتماعي، ورسوم العضوية والاشتراكات.

وفي المقابل، وصل إجمالي المصروفات إلى مليار و142 مليونًا و41 ألفًا و210 جنيهات، ليكون عجز الميزانية هو 544 مليونًا و513 ألفًا و447 جنيهًا.

وبإضافة إيجار المحلات والفوائد البنكية والإيرادات المتنوعة وخصم المصروفات العمومية والإدارية والعمولات وفروق العمولات ومخصص القضايا وغيرها من البنود يصبح العجز العام هو 776 مليونا و742 ألفا و475 جنيها.

وفي نفس الوقت جاء إجمالي إيرادات نشاط كرة القدم يقدر بحوالي 397 مليونًا و347 ألفًا و277 جنيهًا، في حين وصلت المصروفات إلى 849 مليونًا و718 ألفًا و712 جنيهًا.

وسجل نشاط كرة القدم عجزًا ماليًا قدره 452 مليونًا و371 ألفًا و435 جنيهًا خلال الموسم الجاري.

وبلغت إيرادات النشاط الرياضي بخلاف كرة القدم نحو 22 مليونًا و53 ألفًا و256 جنيهًا، في حين وصلت المصروفات إلى 277 مليون جنيه و7 آلاف و546 جنيهًا.

وسجل النشاط الرياضي داخل الزمالك، باستثناء كرة القدم، عجزًا ماليًا قدره 254 مليونًا و954 ألفًا و290 جنيهًا خلال الموسم الحالي.

وجاء جدول أعمال الجمعية العمومية كالتالي:

- النظر في التصديق على محضر الاجتماع السابق.

- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2025/2024 وبرامج النشاط، خطة العمل للعام المالي الجديد 2026/2025.

- النظر في تقرير مراقب الحسابات، اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2025/2024 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 2026/2025، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافأة المدير التنفيذي والمدير المالي.

- النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والسادة الأعضاء إلى السيد المدير التنفيذي في الموعد القانوني من تاريخ الإعلان ولمدة 10 عشرة أيام.

- وهي كالتالي:

- المقترح المقدم من (33) عضوًا برفع قيمة المبلغ المسدد لصالح صندوق العاملين بالنادي عند التجديد السنوي للعضوية العاملة من عشرة جنيهات إلى مائة جنيه.

- النظر في إسقاط العضوية العاملة عن بعض الأعضاء (وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي) وهم:

- العضو/ تامر أحمد عبد الحميد محمد عضوية رقم (29521).

- العضوة/ هدير إبراهيم حسين - عضو عامل، عضوية رقم (98175) والعضويات التابعة وهم:

- العضو/ مازن وائل - عضو تابع العضوة/ سلوى محمود يوسف - عضو تابع.

- الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال:

- اعتماد اللوائح الخاصة بأنشطة النادي (الفريق الأول لكرة القدم - قطاع الناشئين - النشاط الرياضي - شئون الاشتراكات والعضوية - شئون العاملين).

- الموافقة على إنشاء فرعًا للنادى بمدينة أسيوط الجديدة.