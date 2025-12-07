قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
مدبولي يشارك في المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية الفاو غدا
رياضة

«أهلي 2005» يتعادل مع بتروجت في دوري الجمهورية للشباب

فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005
فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005
عبدالحكيم أبو علم

تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 خارج ملعبه مع بتروجت، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن الجولة 12 من دوري الجمهورية للشباب.

سجل مازن أحمد هدف التقدم للأهلي بضربة رأسية بعد متابعته لركلة حرة، قبل أن يسجل بتروجت هدف التعادل، وينتهي اللقاء بنتيجة 1 - 1 بين الفريقين.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 23 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين، والخسارة في مثلهما، حيث خسر أمام مودرن سبورت 2 - 3، وفاز على فاركو 3 - 2، وعلى غزل المحلة 2 - 1، وعلى بيراميدز 3 - 2، وعلى إنبي 3 - 2، وعلى سيراميكا 2 - 1، وخسر أمام حرس الحدود 1 - 2، وفاز على الزمالك 3 - 0، وعلى كهرباء الإسماعيلية 2 - 0، وتعادل مع الاتحاد السكندري 0 - 0، ومع بتروجت 1 - 1، مسجلًا 20 هدفًا مقابل 14 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، ومحمد أبو ستة مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

