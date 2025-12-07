«أهلي 2005» يتعادل مع بتروجت في دوري الجمهورية للشباب

تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 خارج ملعبه مع بتروجت، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن الجولة 12 من دوري الجمهورية للشباب.

سجل مازن أحمد هدف التقدم للأهلي بضربة رأسية بعد متابعته لركلة حرة، قبل أن يسجل بتروجت هدف التعادل، وينتهي اللقاء بنتيجة 1 - 1 بين الفريقين.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 23 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين، والخسارة في مثلهما، حيث خسر أمام مودرن سبورت 2 - 3، وفاز على فاركو 3 - 2، وعلى غزل المحلة 2 - 1، وعلى بيراميدز 3 - 2، وعلى إنبي 3 - 2، وعلى سيراميكا 2 - 1، وخسر أمام حرس الحدود 1 - 2، وفاز على الزمالك 3 - 0، وعلى كهرباء الإسماعيلية 2 - 0، وتعادل مع الاتحاد السكندري 0 - 0، ومع بتروجت 1 - 1، مسجلًا 20 هدفًا مقابل 14 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، ومحمد أبو ستة مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.