قرار عاجل.. تأجيل ودية مصر ونيجيريا بسبب محمد صلاح وعمر مرموش

قرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن تأجيل مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب نيجيريا الودية لمدة 48 ساعة.



ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب والمزمع انطلاقها يوم 21 ديسمبر الجاري.



وتقرر تأجيل المباراة الودية بين منتخب مصر الوطني ونيجيريا من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي بسبب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي.



وجاء قرار تأجيل مباراة مصر ونيجيريا الودية بهدف إتاحة الفرصة لنجمي الفراعنة الكبار عمر مرموش ومحمد صلاح للمشاركة في المواجهة الودية استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا بالمغرب 2025.



ووقع منتخب مصر الوطني فى مجموعة ضمت كل من منتخبات زيمبابوى وأنجولا وجنوب أفريقيا .



وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا انضمام اللاعبىن المحترفين فى أوروبا إلي صفوف بلادهم يوم 15 ديسمبر الجاري.



ويخوض محمد صلاح مع فريق ليفربول مباراتي برايتون في الدوري الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا منتصف شهر ديسمبر الحالي.



يشارك عمر مرموش رفقة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مباراتين فى البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.