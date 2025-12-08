لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة نيجيريا الودية.. شاهد

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط لقطات من التدريب منتخب مصر استعدادا لمواجهة نيجيريا الودية قبل نهائيات أمم إفريقيا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .



تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى ملعب البيت في قطر، غدا الثلاثاء، حيث يستعد منتخب مصر الثاني لخوض مباراته أمام الأردن فى الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس العرب.

تعد مباراة الغد هي مباراة الحسم للمنتخب المصري، حيث يحتاج الفوز لحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب رفقة المنتخب الأردني.

على الصعيد الأخر، حسم منتخب النشامى مقعده في الدور القادم بعد فوزه في المباراتين السابقتين وتحقيقه العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، الأمر الذي دفع مدرب الأردن إلى اتخاذ قرار قد يقرب الفراعنة من التأهل.