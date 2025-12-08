نيولوك.. إمام عاشور يخطف الأنظار خلال تدريبات منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات صباحية بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد لودية نيجيريا المقرر لها ١٦ ديسمبر من الشهر الجاري ، و بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تنطلق ٢١ ديسمبر بالمغرب .

وخطف إمام عاشور الإنظار بنيو لوك مختلف والذي صبغ فيه شعره باللون الأبيض،مما حازت الصور علي اعجاب متابعيه.

وكان قد انطلق المعسكر المغلق لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، امس الأحد 7 ديسمبر، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأقيم تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

حضر مران منتخب مصر مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة.