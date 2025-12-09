تغييرات هجومية .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب

يلتقى فى الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة منتخب مصر مع منتخب الاردن فى تحدي مثير وصعب على ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ببطولة كأس العرب.

يعتبر لقاء اليوم بين منتخب مصر والأردن الفرصة الأخيرة لمنتخب مصر من أجل خطف بطاقة التأهل الى الدور التالي في بطولة كأس العرب خاصة أن المنتخب لم يحقق أى فوز حتي الآن فى البطولة وتعادل فى المباراتين الماضيتين أمام الكويت ثم الإمارات بنفس النتيجة 1 / 1 .

ويدخل منتخب الأردن المباراة وهو متصدر المجموعة بـ 6 نقاط، ضمن بها التأهل مباشرة إلى دور الـ 8، فيما يرفع منتخب مصر شعار " لا بديل عن الفوز " الذى سيرفع رصيده إلى 5 نقاط، وبالتالى يتأهل مباشرة إلى دور الثمانية بصفته وصيف المجوعة الثالثة بغض النظر عن نتيجة مواجهة الإمارات والكويت، أما التعادل مع الأردن وحصد نقطة واحدة قد لا تكفى لحجز تذكرة التأهل الثانية، إذا حقق أحد المنتخبين المنافسين الفوز على الآخر فحينها سيرتفع رصيده إلى 4 نقاط ويحل فى المركز الثانى.

ويمكن أن تكفى نقطة التعادل مع الأردن للتأهل فى حال تعادل الكويت مع الإمارات، ويتساوى المنتخبين فى عدد النقاط لكل منهم نقطتين، وتتأهل مصر برصيد ثلاث نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الأردن في كأس العرب 2025

يمكن مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد الأردن في بطولة كأس العرب عبر شاشات: بي إن سبورتس، الكاس القطرية، إم بي سي مصر 2، دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

وينوى حلمى طولان المدير الفنى لمنتخب مصر اجراء العديد من التغييرات فى التشكيل الذى سيخوض به المباراة من اجل الدفع بعناصر أكثر هجومية حيث من المتوقع أن تشهد تشكيلا مغايرا عن السابق فى الكثير من المراكز، خاصة أن المنتخب سيلعب بطريقة هجومية أكثر من المباراتين السابقتين، وتم تجهيز العناصر الرابحة المتمثلة فى مروان حمدى الذى سجل هدف التعادل أمام الإمارات، وحصد جائزة أفضل لاعب فى اللقاء، ومحمد مجدى أفشة ومحمد شريف وكريم العراقى وميدو جابر.

ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من :

فى حراسة المرمى : محمد بسام .

في الدفاع: كريم العراقي والونش ورجب نبيل ويحيى زكريا

فى خط الوسط: أكرم توفيق ومحمد الننى وأفشة

فى خط الهجوم: ميدو جابر وإسلام عيسى ومروان حمدى.

فى المقابل يمتلك منتخب الأردن بقيادة مديره الفنى جمال السلامى خط هجوم قويا، حيث تمكن لاعبوه من تسجيل 5 أهداف فى مباراتين، ولديه لاعبون مميزون فى الثلث الأمامى أبرزهم: يزن النعيمات وعلى علوان ومهند أبو طه ومحمود المرضى.

من جانبه، أكد حلمى طولان المدير الفنى للمنتخب، أن الجهاز الفنى سيلجأ لإجراء تغييرات على تشكيل المباراة، بسبب حالة الإرهاق التى تعرض لها اللاعبون، مشيرا إلى أنه لا يوجد لاعب يستطيع أن يلعب مباراتين خلال يومين، وأن المنتخب خلال اليومين الماضيين اقتصرت استعداداته للمواجهة على جلسات استشفائية فقط.

وقال إنه يتقدم باعتذار للجماهير المصرية عن عدم تحقيق النتائج المطلوبة، وأنه لا يتنصل من المسئولية على الرغم من الظروف التى تعرض لها المنتخب قبل البطولة، موجها شكره إلى الجماهير التى ملأت مدرجات استاد لوسيل، وأيضا الجماهير التى دعمت المنتخب داخل مصر، وأشاد طولان بأداء اللاعبين والتزامهم داخل الملعب، وأنهم يبذلون قصارى جهدهم لإسعاد الجماهير المصرية، ودائما لديهم الإصرار للعودة إلى اللقاء وهذا حدث فى مباراتى الكويت والإمارات، فبمجرد تلقى هدف يتحول الفريق ويكافح من أجل تعديل النتتيجة، لافتا إلى أن منتخب الأردن منظم ويجيد لعب كرة القدم الحديثة، وأنه يمتلك مجموعة من العناصر المميزة فى جميع المراكز.