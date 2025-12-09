أبو الدهب: أداء منتخب طولان الأسوأ بين جميع المشاركين في كأس العرب

أكد مصطفى أبو الدهب نجم النادي المصري السابق أن أداء المنتخب الوطني الثاني لكرة القدم بقيادة مدربه حلمي طولان ، هو الأسوأ بين جميع المشاركين في كأس العرب المقام حالياً في قطر ، ويستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وقال مصطفى أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:

المنتخب الوطني الثاني كان خارج الخدمة أمام الكويت والإمارات في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب ، وهناك سوء اختيار للاعبين من الأساس ، وغلبت المجاملات على اختيارات الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان ، فكان هناك العديد من اللاعبين الذين لا يستحقون الانضمام لقائمة الفراعنة.

وتابع: الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان لم يستعد جيداً قبل انطلاق كأس العرب ، وكان التركيز منصب على السوشيال ميديا وتوجيه رسائل غير مباشرة للجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن ، وهو ما أدى إلى نتائج كارثية في الجولتين الأولى والثانية ، بالإضافة إلى سوء الأداء.