اليوم.. وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجاري بمدينة بنها بالقليوبية

يفتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس مكتب السجل التجاري بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين.



ويأتي افتتاح المكتب الجديد بعد الانتهاء من التجهيزات الفنية والتشغيل التجريبي، بما يواكب جهود الدولة في التوسع في إنشاء وتطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى المحافظات، ورفع كفاءة بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات.



ويهدف المكتب إلى تخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدسات، وتيسير الإجراءات، فضلًا عن دعم النشاط التجاري بالمحافظة، بما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة الداخلية ومناخ الاستثمار.



ومن المقرر أن يتفقد وزير التموين، خلال الافتتاح، سير العمل داخل المكتب وآليات تقديم الخدمات، إلى جانب متابعة منظومة العمل والتأكد من جاهزية الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين.



ويأتي هذا الافتتاح ضمن استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للخدمات التجارية، دعمًا للاقتصاد الوطني.