لبنان: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية في قرية قرب المطلة
هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟.. اعرف رأي الشرع
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟
ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا
دعاء الخامس من شهر رجب لفك الكرب.. ردده يفرج الله همك
كيف نواجه أزمة الغذاء؟.. صناع قرار يضعون الابتكار والاستثمار على رأس الأولويات
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
محافظات

اليوم.. وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجاري بمدينة بنها بالقليوبية

وزير التموين
وزير التموين
إبراهيم الهواري

يفتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس مكتب السجل التجاري بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين.


ويأتي افتتاح المكتب الجديد بعد الانتهاء من التجهيزات الفنية والتشغيل التجريبي، بما يواكب جهود الدولة في التوسع في إنشاء وتطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى المحافظات، ورفع كفاءة بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات.


ويهدف المكتب إلى تخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدسات، وتيسير الإجراءات، فضلًا عن دعم النشاط التجاري بالمحافظة، بما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة الداخلية ومناخ الاستثمار.


ومن المقرر أن يتفقد وزير التموين، خلال الافتتاح، سير العمل داخل المكتب وآليات تقديم الخدمات، إلى جانب متابعة منظومة العمل والتأكد من جاهزية الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين.


ويأتي هذا الافتتاح ضمن استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للخدمات التجارية، دعمًا للاقتصاد الوطني. 

القليوبية محافظة القليوبية مكتب السجل التجاري وزارة التموين والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

هذا ما يفعله الرمان لـ الرجال والحامل

بعد 20 عاما من التوقف.. علامة ‏De Tomaso‏ الإيطالية تعود للحياة وتنتج سوبركار منافسة لفيراري ‏

طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن

