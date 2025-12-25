محافظ القليوبية يستقبل الطالبة الفلسطينية «ريتاج» لإنهاء إجراءات التحاقها بالمعاهد الأزهرية

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بمكتبه اليوم، الخميس، الطالبة الفلسطينية ريتاج رياض جحا، الناجية الوحيدة من أسرتها جراء القصف الإسرائيلي على غزة، لإنهاء إجراءات انضمامها للمرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية بالمحافظة، وذلك بعدما طلبت ولية أمر الطالبة من المحافظ أمس التحاق البنت بأحد المعاهد الأزهرية.

وعلى الفور استجاب المحافظ، وتم خلال اللقاء تسجيل الطالبة إلكترونياً والتنسيق لإنهاء إجراءات الكشف الطبي الخاص بها فوراً.

ووجه المحافظ الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتعاونه الدائم في تسهيل قبول الطلاب الفلسطينيين وتوفير الرعاية التعليمية لهم.



وخلال اللقاء، تحدث المحافظ مع الطالبة ريتاج وقدم لها جميع سبل الدعم، مؤكداً أن مصر تفتح أبوابها دائماً لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال المحافظ إن مصر وفلسطين نبض واحد، وإن الشعبين تجمعهما روابط دم وتاريخ لا تنفصم؛ فمصر ستظل دائماً السند والأمان لأشقائها، ترعى أبناءهم وتدعم صمودهم كواجب وطني وإنساني أصيل.

جاء ذلك بحضور كل من المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام، والشيخ سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.