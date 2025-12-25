قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يستقبل الطالبة الفلسطينية «ريتاج» لإنهاء إجراءات التحاقها بالمعاهد الأزهرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بمكتبه اليوم، الخميس، الطالبة الفلسطينية ريتاج رياض جحا، الناجية الوحيدة من أسرتها جراء القصف الإسرائيلي على غزة، لإنهاء إجراءات انضمامها للمرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية بالمحافظة، وذلك بعدما طلبت ولية أمر الطالبة من المحافظ أمس التحاق البنت بأحد المعاهد الأزهرية.

وعلى الفور استجاب المحافظ، وتم خلال اللقاء تسجيل الطالبة إلكترونياً والتنسيق لإنهاء إجراءات الكشف الطبي الخاص بها فوراً. 

ووجه المحافظ الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتعاونه الدائم في تسهيل قبول الطلاب الفلسطينيين وتوفير الرعاية التعليمية لهم.


وخلال اللقاء، تحدث المحافظ مع الطالبة ريتاج وقدم لها جميع سبل الدعم، مؤكداً أن مصر تفتح أبوابها دائماً لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال المحافظ إن مصر وفلسطين نبض واحد، وإن الشعبين تجمعهما روابط دم وتاريخ لا تنفصم؛ فمصر ستظل دائماً السند والأمان لأشقائها، ترعى أبناءهم وتدعم صمودهم كواجب وطني وإنساني أصيل.

جاء ذلك بحضور كل من المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام، والشيخ سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.

القليوبية محافظ القليوبية المعهد الأزهرى القضية الفلسطينية بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

سيارة الإغاثة

اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. تحذير من ألوان اللبن الغريبة

اللبن
اللبن
اللبن

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد