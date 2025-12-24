رئيس شركة مياه القليوبية يجري جولة ميدانية بقرية الشموت لمتابعة مشاكل الصرف الصحي

قام المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بناءً على توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بجولة ميدانية بقرية الشموت التابعة لمركز ومدينة بنها، بحضور عدد من أهالي القرية، والمهندس هاني هاشم رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ، والمهندس خالد عبد العزيز المشرف العام على منطقة القليوبية بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الجولة، التقى رئيس الشركة بالأهالي واستمع إلى شكواهم بشأن مشاكل الصرف الصحي، حيث تم الاتفاق والتنسيق مع الجهاز التنفيذي على سرعة الانتهاء من الدراسات واستعجال الإجراءات الخاصة بالبدء في مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بقرية الشموت وجزيرة الشموت.



كما وجّه المهندس محمد فودة باستمرار دعم القرية من خلال توفير معدات وسيارات تسليك الصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي طفوحات أو أعطال مفاجئة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد رئيس الشركة في ختام الجولة أن شركة مياه القليوبية مستمرة في المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهاز التنفيذي لحل كافة المشكلات، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.