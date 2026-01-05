أسر ضحايا مركز علاج الإدمان ينتظرون جثامين ذويهم أمام المشرحة.. والد أحد النزلاء: مش عارف ابني عايش ولا ميت

تجمع أهالى وأسر ضحايا حريق مركز علاج الإدمان بمدينة بنها بمحافظة القليوبية أمام مشرحة مستشفى بنها التعليمي فى انتظار خروج جثامين ذويهم.



فيما دخل والد أحد النزلاء في حالة من الانهيار، عقب الحريق الذي اندلع داخل المصحة ، قائلا : ابني دخل المصحة يوم 30 /12، وقالولي تعالي شوفه بعد شهر وناس اتصلوا بيا وقالولي إن فيه حريق حصل في المصحة.

وأضاف الأب: ابني وحيد على 3 بنات، أنا مؤمن بالله وقضائه، بس عايز أعرف ابني حي ولا ميت، ياريت تساعدوني عشان قلبي يرتاح.

تفاصيل الحادث

من جانبها أصدرت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية بيانا رسميا حول أحداث اندلاع حريق ف مركز لعلاج الإدمان ببنها.

وقالت المديرية ان المديرية تلقت بلاغا مساء اليوم بنشوب حريق بأحد مراكز علاج الإدمان الخاصـة المرخَّص لها داخل نطاق المحافظة.

وبناءً على البلاغ، تم إخطار قوات الحماية المدنية على الفور، والتي انتقلت فوراً إلى موقع الحادث ووتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المكان.

كما تم الدفع بعدد 10 من سيارات الإسعاف المتخصصة إلى الموقع وتم نقل 11 مصاباً نتيجة استنشاق الدخان إلى مستشفيات بنها التعليمي والجامعي ، توفي 7 من النزلاء متأثرين بإصاباتهم، بينما تتلقى الحالات الأخرى الرعاية الطبية اللازمة.

لجان فنية وقانونية للتحقيق فى الواقعة

وقال الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بأن المديرية تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج المصابين وتكليف لجان فنية وقانونية للتحقيق الفوري في أسباب الحادث والتواصل مع أسر المصابين والمتوفين لتقديم الدعم اللازم.

وطمأنت المديرية الجمهور بأنها تتعامل بكل جدية وشفافية مع هذا الحادث الأليم، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات فور ورودها، داعيةً الجميع إلى التزام الدقة في تداول المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.