ننشر أسماء مصابي حريق مصحة علاج الإدمان في بنها

ينشر موقع صدى البلد أسماء مصابي حريق مصحة خاصة لعلاج الإدمان بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وهم: ماجد م.م (60 عامًا)، محمود أ.س (32 سنة)، محمود س.ا (33 سنة)، وعبد الله م، وجميعهم في حالة صحية مستقرة وفق التقارير الطبية الأولية.



وقال مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالقليوبية أن الجثث مجهولي الهوية والعنوان حتى الآن، حيث لقى 7 أشخاص مصرعهم، فيما أُصيب 4 آخرون باختناقات وجروح متفرقة جراء الحريق تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مصحة علاج ادمان بنها ,بعد الدفع بـ6 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف.

السيطرة على الحريق

وتلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة بنها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده للمباني المجاورة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، مع استعجال تحريات المباحث حول ملابساته.