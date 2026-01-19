إجراءات قانونية ضد 7 عناصر غسلوا 220 مليون جنيه لإخفاء نشاطهم الإجرامي

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، إجراءات قانونية حيال 7 عناصر جنائية؛ لقيامه بغسل نحو 220 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 7 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمجال جلب وتهريب المواد المخدرة.

وأوضحت التحريات محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 220 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.