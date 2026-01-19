ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

شن رئيس حي شرق بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية حملة تفتيشية موسعة على محلات اللحوم والدواجن بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين.

جاءت الحملة بحضور هيثم صادق رئيس حي شرق وبمشاركة كل من الدكتور عمرو الزرقاني والدكتور مادح الشرقاوي من إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري، وبحضور نجلاء الجزار نائب رئيس الحي حيث جرى المرور على عدد من المحلات للتأكد من سلامة المعروضات ومطابقتها للاشتراطات الصحية والقانونية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت ضبط 100 كيلو دواجن وأجزاء دواجن محقونة بالمياه وغير صالحة، وضبط 120 كيلو لحوم بلدية تحمل أختامًا مزورة وغير صالحة، بالإضافة إلى 80 كيلو لحوم بلدية قطع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإعدام الكميات المضبوطة بمعرفة الجهات المختصة، مع التشديد على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسواق، وردع المخالفين، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.