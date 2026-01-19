قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية

المتهم بقتل صغار المنوفية
المتهم بقتل صغار المنوفية
مروة فاضل

تستمر جهات التحقيق في محافظة المنوفية في استكمال التحقيقات في واقعة مقتل ٣ صغار بقرية الراهب بمركز قويسنا علي يد صديق والدهم. 

وتم الاستماع إلى كافة الأطراف في التحقيقات، وكشفت التحقيقات عن وجود خلافات مالية بين المتهم ووالد الطفلين جنة وعبد الله.

وكشفت التحقيقات أن المتهم صديق سعيد والد الطفلين جنة وعبد الله وقرر الانتقام منه بسبب خلافات مالية بينهم وأيضا بين والد الطفلة مكة عم الطفلين وذلك بسبب موتوسيكل “ريس” قام والد الطفلين وعمهم والد الطفلة مكة بشراءه للمتهم بقيمه 300 ألف جنيه على أن يسدد المتهم ثمنه بنظام الأقساط الشهرية إلا أنه توقف عن السداد ما أدى إلى وجود خلافات بينهم وأيضا بسبب شراء هاتف محمول. 

وادلي المتهم باعترافات تفصيلية أنه قام باستدراج الاطفال الثلاثه واصطحبهم الى منزل مهجور وحمل معه شنطة بلاستيكية وبها قطعة قماش وأدوات قتل الأطفال. 

وأكد المتهم أنه أراد الانتقام من والد الطفلين بسبب تعاملات مادية بينهم قائلاً “ قررت أحرق قلبه علي أولاده وانتقم منه”.

وأكد المتهم أنه انتهى من جريمته وخنق الأطفال وتركهم وخرج ليبحث عن الاطفال مع أسرهم أثناء البحث عنهم بعد اختفاءهم وحاول إبعاد التهمة عنه. 

في حراسة أمنية مشددة، قام المتهم بقتل الثلاثة أطفال صغار المنوفية بتمثيل جريمته في حراسة أمنية مشددة. 

وفرضت قوات الأمن كردون أمني حول موقع الحادث المنزل المهجور واصطحبت المتهم لتمثيل الجريمة في حضور قوات التحقيق وفريق النيابة العامة.

وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية واستدراج الأطفال واصطحابهم إلي المنزل المهجور وتخلص منهم بالخنق بقطعة قماش. 

وقررت نيابة المنوفية حبس المتهم بقتل ٣ صغار بقرية الراهب بمركز شبين الكوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

جاء ذلك عقب اعترافه بقتل الشقيقين جنه وعبد الله وبنت عمهم مكة للانتقام من والد الشقيقين لوجود خلافات سابقة بينهم. 

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة. 

محافظة المنوفية المنوفية أخبار محافظة المنوفية صغار المنوفية الراهب شبين الكوم

