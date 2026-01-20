قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحريات تكشف دافع جريمة أطفال المنوفية| وأقارب الضحايا: وثقوا به لأنه صديق والدهم ولم يتوقعوا غدره

تحريات تكشف دافع الجريمة في مقتل أطفال المنوفية |وأقارب الضحايا: كانوا يثقون به لأنه صديق والدهم ولم يتوقعوا غدره
تحريات تكشف دافع الجريمة في مقتل أطفال المنوفية |وأقارب الضحايا: كانوا يثقون به لأنه صديق والدهم ولم يتوقعوا غدره
ياسمين القصاص

كشفت تحريات مباحث مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية عن وجود خلافات مالية بين المتهم ووالد طفلين من بين الأطفال الثلاثة، نشأت على خلفية تعاملات مالية بينهما شملت شراء دراجة نارية وهواتف محمولة بنظام التقسيط.

وعلى إثر ذلك، قرر المتهم الانتقام منه، فأقدم على استدراج الأطفال باستخدام الحلوى، وبرفقتهم طفلة ثالثة وهي ابنة عمهم، إلى منزل مهجور، حيث قام بقتلهم.

وفي هذا الصدد، يقول أحمد شوقي، أحد أقارب الضحايا، إن كان الأطفال يعرفون الجاني باعتباره صديقا لوالدهم، ولذلك كانوا يثقون به ويتعاملون معه بشكل طبيعي، ويذهبون ويعودون برفقته دون خوف أو شك. 

وأضاف شوقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنهم لم يكن لديهم أي علم أو إدراك بنيته الإجرامية أو رغبته في الانتقام من والدهم، الأمر الذي جعلهم ضحايا لثقة بريئة لم يتوقعوا أن تنقلب إلى مأساة.

وأشار شوقي، إلى أن تعود أسباب الخلاف إلى تعاملات مالية سابقة بين الطرفين، تضمنت شراء دراجة نارية وهواتف محمولة بنظام التقسيط. 

واختتم: "ونتيجة لتلك الخلافات، عقد المتهم العزم على الانتقام، فاستدرج الأطفال بإغرائهم بالحلوى، وبرفقتهم طفلة ثالثة هي ابنة عمهم، إلى منزل مهجور، حيث أقدم على قتلهم".

جرائم المنوفية قتل 3 أطفال منزل مهجور محافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026: راجع نفقاتك

عصير البطاطس

عصير البطاطس كنز صحي مهمل.. يعالج المعدة ويقوي المناعة

الابراج

أبراج كريمة ولا تعرف البخل.. العطاء عندهم أسلوب حياة

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد