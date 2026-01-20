قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

جواد بدة ينعى عامل ملعب مولاي عبد الله: ما حدث جريمة مؤلمة لا يجب أن تمر دون محاسبة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

نعى المعلق المغربي جواد بدة، عامل ملعب مولاي عبد الله، الذي لقي مصرعه على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة السنغال والمغرب، مؤكدًا أن الواقعة تتجاوز كونها حادثًا عابرًا، وتمثل جريمة مؤلمة تستوجب المحاسبة.

رسالة جواد بدة

وكتب جواد بدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، رسالة مؤثرة قال فيها: "رحل شاب بريء وهو يؤدي واجبه بكل إخلاص داخل ملعب احتضن الفرح والرياضة، فسقط ضحية فوضى لا تمت لكرة القدم ولا للأخلاق بصلة.. ما حدث جريمة مؤلمة قبل أن يكون حادثًا عابرًا، ومسؤولية لا يجب أن تمر دون محاسبة.. رحم الله الفقيد، وجعل هذه الفاجعة درسًا حتى تبقى الملاعب فضاءً للسلام لا مسرحًا للمآسي".

الحزن والغضب

وأثارت وفاة عامل ملعب مولاي عبد الله حالة من الحزن والغضب داخل الأوساط الرياضية والإعلامية، وسط مطالب متزايدة بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، وتشديد الإجراءات التنظيمية والأمنية داخل الملاعب، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة مستقبلًا.

المعلق المغربي جواد بدة جواد بدة ملعب مولاي عبد الله السنغال والمغرب وفاة عامل ملعب مولاي عبد الله

