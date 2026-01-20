جريمة تهز إيتاي البارود.. حبس أب وشقيقه 4 أيام لاتهامهما بالاعتداء على نجل الأول بالبحيرة

قرر المستشار عبد الرحمن قنصوه، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار محمد الشريف، رئيس نيابة مركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، حبس أب وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية قيامهما بالتعدى جنسيا على نجل الأول.

وكانت إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، شهدت واقعة مأساوية، تجردت فيها مشاعر الإنسانية من معانيها، حيث أقدم حلاق وشقيقه على التعدي جنسيًا على نجل الأول، البالغ من العمر 7 سنوات، مستغلين إقامته معهما عقب انفصال والديه، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على جهات التحقيق.

تلقي اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد ببلاغ من جدة الطفل لوالدته، تتهم فيها كلا من:- محمود. ر. ال، حلاق، والد الطفل، وشقيقه سمارة. ر. ال، عامل زراعي، عم الطفل، بالتعدي جنسيًا على حفيدها "محمد".

وأوضحت الجدة في أقوالها أن الطفل، الذي انتقل للإقامة مع والده بعد انفصال والديه، اشتكى لها من ممارسات والده وعمه المشينة ضده، مما دفعها للتوجه فورًا لتحرير محضر بقسم الشرطة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث مركز شرطة إيتاي البارود من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما بما جاء في أقوال الجدة والطفل، اعتراف بارتكاب الجريمة النكراء.

أدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وأكد المتهمان صحة الواقعة المنسوبة إليهما وسط حالة من الذهول لبشاعة الجرم المرتكب في حق طفل.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وقررت جهات التحقيق استكمال التحقيقات، مع عرض الطفل على الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي بحالته، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم له، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التعدي الجنسي على قاصر.