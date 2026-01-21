تفاصيل العثور على ضحايا جريمة المنوفية مخنوقين داخل منزل مهجور

خصص برنامج تفاصيل، المذاع على قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية نهال طايل، فقرة خاصة مع أسرة ضحايا جريمة المنوفية لأول مرة.

وقالت والدة مكة، إحدى الضحايا، عن الواقعة، إن أهالي القرية واصلوا البحث عن الأطفال الثلاثة بعد تغيبهم عن درسهم، متابعة:"خرجنا إحنا وعدد كبير من سكان القرية للبحث في الشوارع والمنازل، مع مراجعة كاميرات المراقبة لمعرفة آخر خط سير لهم".

واسترسلت: “جميع أهالي القرية ساعدونا في عمليات البحث وفتحوا منازلهم لمراجعة الكاميرات”، متابعة: بعد مراجعة الكاميرات تفاجئنا بالعثور على الأطفال داخل منزل مهجور.

وأضافت: أخرجنا الأطفال من المنزل وهم مشنوقين وتم نقلهم إلى الوحدات الصحية القريبة، متابعة:" لما وصلنا للوحدات الصحية مكنش فيه أي أمل ننقذ الأولاد".