محافظ المنوفية يصرف مساعدات لـ 60 حالة إنسانية بقيمة نصف مليون جنيه

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بـ 60 حالة إنسانية من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يحرص على تنظيمها بصفة دورية لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة ،المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مديري مديريات الصحة ، التموين ، العمل ، التضامن الاجتماعي ،مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام .

حيث استهل محافظ المنوفية اللقاء ،بتوزيع مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية وبطاطين بقيمة إجمالية تقارب نصف مليون جنية نظراً لأحوالهم المعيشية الصعبة يأتي هذا إستمراراً لسلسلة لقاءاته والتي تبناها المحافظ سعياً منه لتلبية ورسم البسمة على وجوههم .

وخلال اللقاء استمع محافظ المنوفية لكافة مطالب وشكاوي المواطنين موجهاُ الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً كل في قطاعه ، وكلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 20 حالات مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات الجامعة والتعليمي والتأمين الصحي ومستشفى رمد شبين والمخ والأعصاب وبركة السبع وحميات شبين الكوم، كما وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 11 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، فيما وجه مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 11 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع المدعمة ، وكذا تكليف مدير مديرية العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا ،مشيراً إلي أن بابه مفتوح دائما للجميع ويحرص دائماً على التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وسرعة حلها وتقديم يد العون والمساعدة وخاصة للحالات الإنسانية،وفي نهاية اللقاء أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة لتلك اللفته الانسانية وحرص محافظ المنوفية واهتمامه بالاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.