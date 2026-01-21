قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منح واشنطن جزء منها.. تفاهمات أمريكية دنماركية بشأن جرينلاند
نقيب الأطباء: تحسين بيئة العمل والتدريب أولوية قصوى
بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تعاملت مع القوة كهدف لا كأداة.. خبير سياسي يُحذّر من تداعيات النهج العسكري الأمريكي على العالم
يحمي الجهاز العصبي ويقوي العظام.. فوائد لا تعرفها عن تناول التمر
سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري
السفير حجازي: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعزز مكانة مصر الدولية وصوتها المسؤول
برقم غير مسبوق.. هاتف iQOO 15 Ultra يفرض نفسه في عالم الأداء
الديهي: قبول الرئيس السيسي الانضمام لمجلس السلام الدولي يؤسس لنظام عالمي جديد
الديهي: لقاء السيسي وترامب الأهم والأكثر اهتمامًا لدى المحللين والساسة
تفاصيل العثور على ضحايا جريمة المنوفية مخنوقين داخل منزل مهجور
برلماني: لقاء السيسي وترامب في دافوس يعكس ثقة دولية في القيادة المصرية
توك شو

كنت صاحبه وأخوه .. والد ضحايا المنوفية: راح مني أعز ما أملك |فيديو

أسرة ضحايا جريمة المنوفية
أسرة ضحايا جريمة المنوفية
إسراء صبري

خصّص برنامج تفاصيل، المذاع على قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية نهال طايل، فقرة خاصة مع أسرة ضحايا جريمة المنوفية لأول مرة.

وتحدّث والد أحد الضحايا، قائلًا: "راح مني أعز ما أملك.. وأنا طالع عيني عشانهم وفي الآخر يموتوا كدا"، مُتابعًا: "لو في بينا مشاكل ليه يعمل كدا في عيالي".

وأضاف: "أنا مش هسيب حقي وحق أولادي، المتهم بيقول إني أجبرته على شراء موتوسيكل، لكن كل دا كذب"، متابعًا: "أنا متساهل مع كل الناس وأعمل على توك توك".

واسترسل: "تعرفت عليه وكان صديقي منذ عامين، ودخل بيتي منذ عام تقريبًا، لأني اعتقدت أنه صديقي".

وتابع: "أهل القرية حذّروني كثيرًا منه ولكنني لم أشك به، وكان يقول لي أنت صحبي وأبويا وأخويا".

جريمة المنوفية

