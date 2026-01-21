كنت صاحبه وأخوه .. والد ضحايا المنوفية: راح مني أعز ما أملك |فيديو

خصّص برنامج تفاصيل، المذاع على قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية نهال طايل، فقرة خاصة مع أسرة ضحايا جريمة المنوفية لأول مرة.

وتحدّث والد أحد الضحايا، قائلًا: "راح مني أعز ما أملك.. وأنا طالع عيني عشانهم وفي الآخر يموتوا كدا"، مُتابعًا: "لو في بينا مشاكل ليه يعمل كدا في عيالي".

وأضاف: "أنا مش هسيب حقي وحق أولادي، المتهم بيقول إني أجبرته على شراء موتوسيكل، لكن كل دا كذب"، متابعًا: "أنا متساهل مع كل الناس وأعمل على توك توك".

واسترسل: "تعرفت عليه وكان صديقي منذ عامين، ودخل بيتي منذ عام تقريبًا، لأني اعتقدت أنه صديقي".

وتابع: "أهل القرية حذّروني كثيرًا منه ولكنني لم أشك به، وكان يقول لي أنت صحبي وأبويا وأخويا".