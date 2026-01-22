قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنوفية يكلف كلية الهندسة بإتمام دراسة إنشاء كوبري جديد بحي غرب كمحور مروري بديل

مروة فاضل

تفقد اليوم  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبرى مبارك بمدينة شبين الكوم وذلك في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الهامة والحيوية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه  سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم ،  هيثم عازق رئيس حي شرق ، المهندس محمد شاهين مدير عام مشروعات وسط الدلتا بالهيئة العامة  للطرق والكباري .

حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال صب البلاطة الخرسانية  للكوبري تمهيداً لأعمال الرصف النهائية خلال أسبوع ، موجهاً بضرورة تسريع معدلات الأداء ومتابعة الأعمال والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية ونهو الأعمال في التوقيتات المحددة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، موجهاً رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بسرعة  رفع نواتج التطوير وأعمال الصيانة أول بأول .

وخلال تفقده كلف محافظ المنوفية كلية الهندسة بجامعة المنوفية بإتمام دراسة إنشاء كوبري جديد أمام مقر فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحي غرب ليكون امتدادا ومحورا مرورياً بديلاً ونواة لإنشاء طريق دائري بالعاصمة لتخفيف الزحام وتيسير الحركة المرورية ، مؤكداً دعمه الكامل لمشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

فيما وجه محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الدورية لرجال المرور للتأكد من مدى التزام السائقين بكافة الطرق والمسارات البديلة ومنع سير سيارات النقل الثقيل داخل المدينة خلال فترة الغلق الكلي ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتيسير الحركة المرورية والحد من الازدحام والتكدس حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

محافظة المنوفية المنوفية شبين الكوم

