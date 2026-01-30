مصر وتونس في نهائي تاريخي لأمم أفريقيا لكرة اليد

يصطدم منتخبا مصر وتونس في مباراة نهائية منتظرة ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليًا في رواندا، والمقرر إقامتها غدا السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا. اللقاء يعد من كلاسيكيات القارة الأفريقية ويترقبه عشاق اللعبة بشغف كبير.

صعود الفراعنة إلى النهائي

تمكن منتخب مصر من التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه المستحق على منتخب الرأس الأخضر «كاب فيردي» في نصف النهائي. هذا الفوز يعكس المستوى القوي الذي يقدمه الفراعنة في البطولة، ويؤكد جاهزيتهم الكاملة لحسم اللقب والحفاظ على لقب البطولة، بعد أن حققوا سلسلة من النتائج المميزة طوال المنافسات.

تونس تواصل المنافسة التقليدية

في نصف النهائي الآخر، نجح منتخب تونس في حجز مقعده في النهائي بعد الفوز على منتخب الجزائر، في مواجهة أكدت على صلابته وخبرته الكبيرة في البطولات الأفريقية. بهذا التأهل، تشتعل منافسة كلاسيكية بين مصر وتونس، المنتخبين الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة، لتصبح المباراة أكثر إثارة وتشويقًا للجماهير.

طموحات مصر نحو اللقب الرابع على التوالي



يسعى منتخب مصر في النهائي إلى تحقيق لقبه الرابع على التوالي في البطولة، مما يعزز مكانته على صعيد القارة الأفريقية. كما يطمح الفريق المصري إلى رفع رصيده من الألقاب إلى 10، ليصبح متساويًا مع تونس في عدد مرات التتويج بالبطولة عبر التاريخ، في محاولة للحفاظ على عرشه القاري.

تونس تطمح لتعزيز تفوقها التاريخي

على الجانب الآخر، يسعى منتخب تونس لاستعادة اللقب الأفريقي وتعزيز تفوقه التاريخي من خلال التتويج بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه، ليظل الأكثر تتويجًا في القارة، بينما يتوقف رصيد مصر عند 9 ألقاب في حال لم يتمكن من الفوز في النهائي.

مواجهة تُعد كلاسيكية القارة

النهائي بين مصر وتونس يمثل أكثر من مجرد مباراة، فهو مواجهة تاريخية بين أقوى المنتخبات الأفريقية، وتعد فرصة لإعادة كتابة تاريخ البطولة وصناعة لحظات جديدة من الإثارة والتنافس على اللقب القاري



