قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتوجيهات حكومية.. خطة متكاملة لتدشين معارض «أهلاً رمضان» وتوفير السلع الشهر المقبل
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح
موجة اعتقالات واسعة في إيران.. تقارير عن احتجاز المحتجين في مستودعات ومرافق سرية
الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة.. وتفتتح 53 مسجدا جديدا اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
الطقس اليوم | ارتفاع طفيف في درجات الحرارة .. والأجواء تميل للدفء
مصر وتونس في نهائي تاريخي لأمم أفريقيا لكرة اليد
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
لماذا سمي شعبان بشهر الغفلة وسبب تخصيصه بالطاعة ؟ عالم أزهري يجيب
سعر الدولار اليوم 30 - 1 - 2026
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر وتونس في نهائي تاريخي لأمم أفريقيا لكرة اليد

منتخب اليد
منتخب اليد
رباب الهواري

يصطدم منتخبا مصر وتونس في مباراة نهائية منتظرة ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليًا في رواندا، والمقرر إقامتها غدا السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا. اللقاء يعد من كلاسيكيات القارة الأفريقية ويترقبه عشاق اللعبة بشغف كبير.

صعود الفراعنة إلى النهائي

تمكن منتخب مصر من التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه المستحق على منتخب الرأس الأخضر «كاب فيردي» في نصف النهائي. هذا الفوز يعكس المستوى القوي الذي يقدمه الفراعنة في البطولة، ويؤكد جاهزيتهم الكاملة لحسم اللقب والحفاظ على لقب البطولة، بعد أن حققوا سلسلة من النتائج المميزة طوال المنافسات.

تونس تواصل المنافسة التقليدية

في نصف النهائي الآخر، نجح منتخب تونس في حجز مقعده في النهائي بعد الفوز على منتخب الجزائر، في مواجهة أكدت على صلابته وخبرته الكبيرة في البطولات الأفريقية. بهذا التأهل، تشتعل منافسة كلاسيكية بين مصر وتونس، المنتخبين الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة، لتصبح المباراة أكثر إثارة وتشويقًا للجماهير.

طموحات مصر نحو اللقب الرابع على التوالي
 

يسعى منتخب مصر في النهائي إلى تحقيق لقبه الرابع على التوالي في البطولة، مما يعزز مكانته على صعيد القارة الأفريقية. كما يطمح الفريق المصري إلى رفع رصيده من الألقاب إلى 10، ليصبح متساويًا مع تونس في عدد مرات التتويج بالبطولة عبر التاريخ، في محاولة للحفاظ على عرشه القاري.

تونس تطمح لتعزيز تفوقها التاريخي

على الجانب الآخر، يسعى منتخب تونس لاستعادة اللقب الأفريقي وتعزيز تفوقه التاريخي من خلال التتويج بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه، ليظل الأكثر تتويجًا في القارة، بينما يتوقف رصيد مصر عند 9 ألقاب في حال لم يتمكن من الفوز في النهائي.

مواجهة تُعد كلاسيكية القارة

النهائي بين مصر وتونس يمثل أكثر من مجرد مباراة، فهو مواجهة تاريخية بين أقوى المنتخبات الأفريقية، وتعد فرصة لإعادة كتابة تاريخ البطولة وصناعة لحظات جديدة من الإثارة والتنافس على اللقب القاري


 

منتخب مصر منتخب اليد منتخب تونس اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

سعر الذهب

يلامس الـ 8000 جنيه .. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

طارق السيد

تزامنا مع أزمه إمام عاشور.. طارق السيد يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي عن نجمي الفريق

امام عاشور

في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

ترشيحاتنا

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

هدى شعراوي

الخادمة كلمة السر .. تفاصيل وفاة الفنانة السورية هدى شعراوى

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

بالصور

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

فيديو

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد