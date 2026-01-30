موعد مران إمام عاشور منفردا بعد العقوبة

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موعد مران إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي بعد فرض عقوبة عليه إثر تخلفه عن بعثة الفريق في تنزانيا.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “الجهاز الفني حدد الساعة ٥ مساء موعدا لمران إمام عاشور المنفرد علما بأنّ المستبعدين من رحلة تنزانيا يخضعون للتدريبات في العاشرة صباحا”.

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي في تنزانيا رغم اختياره ضمن قائمة المباراة من جانب المدير الفني الدنماركي ييس توروب، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب غيابه المفاجئ.