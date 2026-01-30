سلاسل بلا هزيمة في دوري أبطال أوروبا.. أبرز النجوم وبرناردو سيلفا في الصدارة

في عالم دوري أبطال أوروبا حيث تتصارع أفضل الأندية والنجوم على المجد الأوروبي، تظهر أرقام وسجلات لا تعكس مجرد الفوز بالمباريات بل تثبت قدرة اللاعبين على الصمود أمام أقوى الضغوط وأصعب التحديات.

واحدة من أبرز هذه الإنجازات هي سلاسل المباريات دون هزيمة التي تحول اللاعبين إلى رموز للثبات والاحترافية وتبرز الدور الحاسم للمهارة والالتزام الجماعي في أكبر البطولات على مستوى الأندية.

برناردو سيلفا.. الرقم القياسي الأوروبي

يتصدر البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة اللاعبين أصحاب أطول سلسلة مباريات دون خسارة في دوري أبطال أوروبا بعدما خاض 26 مباراة متتالية بلا هزيمة بين أكتوبر 2018 ومايو 2021.

هذا الرقم القياسي يعكس الثبات الاستثنائي للاعب البرتغالي، الذي أصبح عنصرًا محوريًا في فريقه، سواء في خط الوسط الإبداعي أو في الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم.

كارفاخال والمراكز التالية

احتل الظهير الإسباني داني كارفاخال لاعب ريال مدريد المركز الثاني بسلسلة 25 مباراة بلا هزيمة بين مايو 2015 وأبريل 2018 متفوقًا على العديد من أساطير كرة القدم، رغم أن ريال مدريد خسر بعض المباريات التي لم يشارك فيها.

أما المركز الثالث فكان متساويًا بين سبعة نجوم من كبار لاعبي أوروبا، منهم باتريس إيفرا وناني وجوشوا كيميتش وتوماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي وإيرلينغ هالاند وروبن دياز جميعهم سجلوا 24 مباراة بلا هزيمة ما يبرز قوة فرقهم وقدرتها على الحفاظ على مستويات عالية في البطولة الأوروبية، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي.

غياب بعض الأساطير عن قائمة الأرقام القياسية

اللافت للنظر أن بعض النجوم الأسطوريين مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ورغم سجلهم الحافل بالإنجازات والأهداف، لم يتمكنوا من تسجيل أطول سلاسل بلا هزيمة مقارنة ببعض نجوم الفرق الأخرى مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

وهذا يوضح أن سلاسل المباريات دون هزيمة تعتمد على الثبات الجماعي للاعبين وكفاءة الفريق، وليس مجرد مهارة فردية أو القدرة على تسجيل الأهداف.

قائمة أطول 18 سلسلة بلا هزيمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

برناردو سيلفا – 26 مباراة

داني كارفاخال – 25 مباراة

باتريس إيفرا – 24 مباراة

ناني – 24 مباراة

جوشوا كيميتش – 24 مباراة

توماس مولر – 24 مباراة

روبرت ليفاندوفسكي – 24 مباراة

إيرلينغ هالاند – 24 مباراة

روبن دياز – 24 مباراة

يوهان كرويف – 23 مباراة

واين روني – 23 مباراة

برناردو سيلفا – 23 مباراة

رودري – 23 مباراة

كريستيانو رونالدو – 22 مباراة

ريو فرديناند – 22 مباراة

بول سكولز – 22 مباراة

نيكي بات – 22 مباراة

مانويل أكانجي – 22 مباراة

سلاسل المباريات دون هزيمة في دوري أبطال أوروبا ليست مجرد أرقام بل دليل على الانضباط، القوة البدنية والقدرة الذهنية للاعبين على التعامل مع الضغوط في أقوى البطولات.

برناردو سيلفا بفضل رقم قياسي مذهل أصبح مثالًا للثبات الأوروبي بينما يظهر غياب بعض الأساطير عن هذه القائمة أن الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي يلعبان دورًا أكبر من مجرد مهارة فردية.

إنجازات مثل هذه تضع اللاعبين في مصاف الأساطير، وتصبح محطة لا تُنسى في تاريخ البطولة، وهي تذكير دائم بأن كرة القدم الحديثة تجمع بين الفردية والجماعية، وبين المهارة والخبرة.