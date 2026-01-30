قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني: سنرد فورا وبحزم على أي عدوان
الإسكان تُعد تقريرا بالفيدوجراف عن أنشطتها من 25/1/2026 حتى 28/1/2026
أودي تودع عصر الشاشات وتعيد الأزرار والمفاتيح التقليدية
درع واقي للاستثمار.. أسعار سبائك الفضة اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-01-2026 في السعودية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة
صدام مصري تونسي في نهائي أمم أفريقيا لليد
سيطرة إنجليزية وبطاقات مفاجئة.. كل السيناريوهات قبل سحب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا
تحصين 4517 كلبا ضد مرض السعار وتعقيم 445.. إنفوجراف
تأهل مبكر أم انتظار الجولة الأخيرة؟.. بيراميدز على أعتاب ربع النهائي وسيناريوهات الحسم مطروحة
يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير
من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سلاسل بلا هزيمة في دوري أبطال أوروبا.. أبرز النجوم وبرناردو سيلفا في الصدارة

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا
منتصر الرفاعي

في عالم دوري أبطال أوروبا حيث تتصارع أفضل الأندية والنجوم على المجد الأوروبي، تظهر أرقام وسجلات لا تعكس مجرد الفوز بالمباريات بل تثبت قدرة اللاعبين على الصمود أمام أقوى الضغوط وأصعب التحديات. 

واحدة من أبرز هذه الإنجازات هي سلاسل المباريات دون هزيمة التي تحول اللاعبين إلى رموز للثبات والاحترافية وتبرز الدور الحاسم للمهارة والالتزام الجماعي في أكبر البطولات على مستوى الأندية.

برناردو سيلفا.. الرقم القياسي الأوروبي
يتصدر البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة اللاعبين أصحاب أطول سلسلة مباريات دون خسارة في دوري أبطال أوروبا بعدما خاض 26 مباراة متتالية بلا هزيمة بين أكتوبر 2018 ومايو 2021. 

هذا الرقم القياسي يعكس الثبات الاستثنائي للاعب البرتغالي، الذي أصبح عنصرًا محوريًا في فريقه، سواء في خط الوسط الإبداعي أو في الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم.

كارفاخال والمراكز التالية
احتل الظهير الإسباني داني كارفاخال لاعب ريال مدريد المركز الثاني بسلسلة 25 مباراة بلا هزيمة بين مايو 2015 وأبريل 2018 متفوقًا على العديد من أساطير كرة القدم، رغم أن ريال مدريد خسر بعض المباريات التي لم يشارك فيها.

أما المركز الثالث فكان متساويًا بين سبعة نجوم من كبار لاعبي أوروبا، منهم باتريس إيفرا وناني وجوشوا كيميتش وتوماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي وإيرلينغ هالاند وروبن دياز جميعهم سجلوا 24 مباراة بلا هزيمة ما يبرز قوة فرقهم وقدرتها على الحفاظ على مستويات عالية في البطولة الأوروبية، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي.

غياب بعض الأساطير عن قائمة الأرقام القياسية
اللافت للنظر أن بعض النجوم الأسطوريين مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ورغم سجلهم الحافل بالإنجازات والأهداف، لم يتمكنوا من تسجيل أطول سلاسل بلا هزيمة مقارنة ببعض نجوم الفرق الأخرى مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونخ. 

وهذا يوضح أن سلاسل المباريات دون هزيمة تعتمد على الثبات الجماعي للاعبين وكفاءة الفريق، وليس مجرد مهارة فردية أو القدرة على تسجيل الأهداف.

قائمة أطول 18 سلسلة بلا هزيمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

برناردو سيلفا – 26 مباراة

داني كارفاخال – 25 مباراة

باتريس إيفرا – 24 مباراة

ناني – 24 مباراة

جوشوا كيميتش – 24 مباراة

توماس مولر – 24 مباراة

روبرت ليفاندوفسكي – 24 مباراة

إيرلينغ هالاند – 24 مباراة

روبن دياز – 24 مباراة

يوهان كرويف – 23 مباراة

واين روني – 23 مباراة

برناردو سيلفا – 23 مباراة

رودري – 23 مباراة

كريستيانو رونالدو – 22 مباراة

ريو فرديناند – 22 مباراة

بول سكولز – 22 مباراة

نيكي بات – 22 مباراة

مانويل أكانجي – 22 مباراة

سلاسل المباريات دون هزيمة في دوري أبطال أوروبا ليست مجرد أرقام بل دليل على الانضباط، القوة البدنية والقدرة الذهنية للاعبين على التعامل مع الضغوط في أقوى البطولات. 

برناردو سيلفا بفضل رقم قياسي مذهل أصبح مثالًا للثبات الأوروبي بينما يظهر غياب بعض الأساطير عن هذه القائمة أن الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي يلعبان دورًا أكبر من مجرد مهارة فردية.

إنجازات مثل هذه تضع اللاعبين في مصاف الأساطير، وتصبح محطة لا تُنسى في تاريخ البطولة، وهي تذكير دائم بأن كرة القدم الحديثة تجمع بين الفردية والجماعية، وبين المهارة والخبرة.

دوري أبطال أوروبا برناردو سيلفا مانشستر سيتي كارفاخال ريال مدريد كريستيانو رونالد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

شوبير يكشف حقيقة دور وكيل إمام عاشور في الأزمة

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

ترشيحاتنا

برناردو سيلفا

سلاسل بلا هزيمة في دوري أبطال أوروبا.. أبرز النجوم وبرناردو سيلفا في الصدارة

الأهلي

بعثة الأهلي تشكو من ارتفاع درجة الحرارة في تنزانيا

إمام عاشور

إمام عاشور مش أول واحد.. الغندور يثير الجدل بشأن تغيب اللاعبين في الأهلي

بالصور

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد