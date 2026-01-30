وصل القاهرة.. إعلامي يزف مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تطورات تعاقد النادي الأهلي مع الأنجولي آيلتسن كامويش.

وكشف أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “كامويش وصل القاهرة في الساعات الماضية ويخضع حاليا للفحص الطبي قبل توقيع العقود بشكل رسمي”.

وأعلن النادي الأهلي، رحيل لاعبه نيتس جراديشار، عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلى الدوري المجري.

واتفق الأهلي انتقال جراديشار إلى أوييشت المجري، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود بند بنية البيع.

وأنهى اللاعب كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقاله إلى نادي أوييشت المجري، وغادر خلال الساعات الماضية، للانضمام إلى ناديه الجديد.

ويأتي هذا تمهيدًا لإعلان الأهلي التعاقد مع الأنجولي آيلتسن كامويش، قادمًا من صفوف نادي ترومسو النرويجي.