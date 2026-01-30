الأهلي في ورطة.. آدم وطني يثير الذعر داخل القلعة الحمراء| ماذا يحدث؟

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي تفاصيل جديدة حول لجوء ثنائي المارد الأحمر إلي آدم وطني وكيل اللاعبين للبحث عن عروض إحترافية في الخارج.

قال المصدر أن ثنائي النادي الأهلي ياسر إبراهيم ومروان عطية قاموا بالتواصل مع آدم وطني وكيل اللاعبين للإنضمام إليه فى وكالة اللاعبين.

أضاف: ثنائي النادي الأهلي طلبوا من آدم وطني وكيل اللاعبين بالبحث عن عروض إحترافية على غرار ما حدث مع الفلسطيني وسام أبو علي الذى رحل إلي أحد أندية الدوري الأمريكي.

وأعلن النادي الأهلي توقيع عقوبات انضباطية قوية على إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.