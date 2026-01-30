قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف مسؤولين أمنيين ومستثمرًا متهما بنهب أموال الشعب
القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟
أزمة خلف الكواليس في واقعة هروب إمام عاشور.. تعرف عليها
وصول مهاجم سوبر لـ الأهلي .. والإعلان عن الصفقة خلال ساعات
المنتدى الرابع للنقل البري يوصي بفتح المستشفيات المصرية أمام عمال حوض النيل
فرصة استثنائية لطلاب جامعة العاصمة بالتعاون مع نادي ريال مدريد.. تفاصيل
توجيه رسمي من الصحة برفع كفاءة أسرّة الطوارئ بمستشفى الغردقة العام
بالصور | محافظ القاهرة : تأمين عمال إزالة كوبري السيدة العائشة بالإجراءات اللازمة
ياسر جلال ينشر البوستر الرسمي لمسلسل كله بيحب مودي
دوي انفجار بمحيط مخيم نور الشمس بـ طولكرم | شاهد
الكاف يربك حسابات حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها
بوتشيتينو يرفض انتقادات لاعب منتخب أمريكا بشأن أسعار تذاكر المونديال

مجدي سلامة

رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لمنتخب أمريكا، انتقادات الجناح الأمريكي تيم وياه لأسعار تذاكر كأس العالم.

وتفرض الفيفا سعرًا يصل إلى 8680 دولارًا للتذكرة الواحدة للبطولة، التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وما يصل إلى 175 دولارًا لأماكن وقوف السيارات.

ونقلت صحيفة "لو دوفينيه" الفرنسية عن وياه قوله هذا الشهر: "إنها باهظة الثمن للغاية، أشعر بخيبة أمل بعض الشيء من أسعار التذاكر، سيفتقد الكثير من المشجعين الحقيقيين المباريات".

ورد بوتشيتينو خلال مؤتمر صحفي: "أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أن على اللاعبين التحدث داخل الملعب، أثناء لعب كرة القدم، وليس خارجه، ليس من واجبه تقييم سعر التذكرة".

وأضاف:  "ثانيا، مهمتي هي إعداد المنتخب الأمريكي للرجال بأفضل طريقة ممكنة، لسنا سياسيين، نحن رياضيون، ولنا وحدنا الحق في الحديث عن عملنا".

وتابع: “أعتقد أن الفيفا، إذا اتخذت قرارا ما، فهي تعرف السبب، ومن مسؤوليتها توضيحه، لكن ليس من شأننا إبداء رأينا، مسؤوليتنا هي الأداء واللعب على أرض الملعب، أما المسؤولون في الاتحاد، فربما يحق لهم إبداء رأيهم، لكنني المدرب الرئيسي للمنتخب.”

ويخوض المنتخب الأمريكي مباريات ودية ضد بلجيكا يوم 28 مارس، والبرتغال (31 مارس)، والسنغال (31 مايو)، وألمانيا (6 يونيو) قبل مباراته الافتتاحية في كأس العالم ضد باراجواي في 12 يونيو المقبل.

