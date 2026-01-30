بوتشيتينو يرفض انتقادات لاعب منتخب أمريكا بشأن أسعار تذاكر المونديال

رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لمنتخب أمريكا، انتقادات الجناح الأمريكي تيم وياه لأسعار تذاكر كأس العالم.

وتفرض الفيفا سعرًا يصل إلى 8680 دولارًا للتذكرة الواحدة للبطولة، التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وما يصل إلى 175 دولارًا لأماكن وقوف السيارات.

ونقلت صحيفة "لو دوفينيه" الفرنسية عن وياه قوله هذا الشهر: "إنها باهظة الثمن للغاية، أشعر بخيبة أمل بعض الشيء من أسعار التذاكر، سيفتقد الكثير من المشجعين الحقيقيين المباريات".

ورد بوتشيتينو خلال مؤتمر صحفي: "أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أن على اللاعبين التحدث داخل الملعب، أثناء لعب كرة القدم، وليس خارجه، ليس من واجبه تقييم سعر التذكرة".

وأضاف: "ثانيا، مهمتي هي إعداد المنتخب الأمريكي للرجال بأفضل طريقة ممكنة، لسنا سياسيين، نحن رياضيون، ولنا وحدنا الحق في الحديث عن عملنا".

وتابع: “أعتقد أن الفيفا، إذا اتخذت قرارا ما، فهي تعرف السبب، ومن مسؤوليتها توضيحه، لكن ليس من شأننا إبداء رأينا، مسؤوليتنا هي الأداء واللعب على أرض الملعب، أما المسؤولون في الاتحاد، فربما يحق لهم إبداء رأيهم، لكنني المدرب الرئيسي للمنتخب.”

ويخوض المنتخب الأمريكي مباريات ودية ضد بلجيكا يوم 28 مارس، والبرتغال (31 مارس)، والسنغال (31 مايو)، وألمانيا (6 يونيو) قبل مباراته الافتتاحية في كأس العالم ضد باراجواي في 12 يونيو المقبل.