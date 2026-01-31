قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد علي يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد
موعد ليلة النصف من شعبان .. أفضل الأعمال فيها وحكم تخصيصها بعبادة محددة
لأول مرة .. سيسكو العالمية تنشئ أول Cisco Academy بتجارة عين شمس
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر غدا.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة
الإسكندرية تودع ترام الرمل .. شاهد الوسائل البديلة ومساراتها
المواعيد والشروط .. كل ماتريد معرفته عن التقديم فى معهد معاونى الأمن 2026
قائد الجيش الإيراني يحذر أمريكا وإسرائيل ويؤكد جاهزية القوات
رئيس الوزراء: المنيا ستدخل ضمن المرحلة الثانية لـ التأمين الصحي الشامل
إنجاز كبير.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
القرار اتاخد في الطيارة.. الأهلي: لاتراجع عن عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إبراهيم شير: التصعيد العسكري أداة إيران لفرض شروط التفاوض

إيران
إيران
محمد البدوي

قال الباحث في الشؤون الإيرانية إبراهيم شير، إن إيران تمتلك حاليًا بنك أهداف واضحًا تسعى إلى تنفيذه ميدانيًا قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، معتبرًا أن العمل العسكري، من وجهة النظر الإيرانية، أصبح أداة تمهيدية لفرض شروط تفاوضية أفضل، وليس نتيجة لفشل التفاوض.

 تحركات وعصف ذهني

وأشار شير، خلال حديثه مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن مسؤولًا دبلوماسيًا إيرانيًا أبلغه بوجود تحركات وعصف ذهني تقوده بعض دول المنطقة، في محاولة لخفض مستوى التصعيد وفتح مسار يقود لاحقًا إلى مفاوضات سياسية، تجنبًا لانفجار شامل في المنطقة.

مفاوضات جادة دون شروط

وأكد شير أن طهران ترى أن الولايات المتحدة غير مستعدة للدخول في مفاوضات جادة دون شروط مسبقة، وهو ما يجعل الخيار العسكري حاضرًا بقوة في الحسابات الإيرانية، مشددًا على أن إيران لن تقدم كل أوراقها لواشنطن، وأن الملف النووي هو الورقة الوحيدة المطروحة على طاولة التفاوض دون غيره.

إيران طهران الولايات المتحدة الحسابات الإيرانية

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

كسوف الشمس

حلقة النار في قلب الجليد.. كسوف شمسي نادر يشاهده 16 شخصا فقط

سكن لكل المصريين

بدء إرسال رسائل نصية .. من لهم أولوية الحصول على شقق سكن لكل المصريين؟

السمكة الغامضة

حفلة موسيقية في أعماق البحر.. علماء يفكون لغز السمكة الغامضة| إيه الحكاية

بالصور

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

