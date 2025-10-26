الجهاد الإسلامي ترد على مزاعم إسرائيل بشأن كوادرها في النصيرات

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، إن الادعاءات التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي حول تجهيز كوادر من سرايا القدس في النصيرات لعمل وشيك "مزاعم كاذبة وافتراء" تهدف لتبرير عدوان الاحتلال وخرقه لوقف إطلاق النار.

وفي بيان لها، حملت الجهاد الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذا الخرق، ودعت الوسطاء إلى القيام بدورهم والحرص على الالتزام بتعهدات وقف إطلاق النار، وإلزام قوات الاحتلال بوقف أي اعتداءات قد تؤدي إلى ردود فعل.

وأكدت الحركة على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، مشددة على عدم السماح للعدو بتنفيذ اغتيالات عشوائية.