بلدان عربيان بينها.. الولايات المتحدة تعلن قائمة الدول المشاركة بـ«قوة استقرار دولية» بقطاع غزة

كشفت الولايات المتحدة عن قائمة من الدول التي قد تساهم في نشر "قوة استقرار دولية" في قطاع غزة، وذكرت من بينها بلدين عربيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن "عدة دول" مهتمة بالانضمام إلى قوة استقرار دولية قد تُنشَر في غزة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول المهمة وقواعد الاشتباك.

وأضاف روبيو، وهو في طريقه من إسرائيل إلى قطر، أن الولايات المتحدة بإمكانها الدعوة إلى قرار من الأمم المتحدة يدعم القوة، حتى تتمكن المزيد من الدول من المشاركة.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تجري محادثات مع قطر ومصر وتركيا" في هذا الصدد، مؤكدًا "وجود اهتمام من إندونيسيا وأذربيجان".

وأردف حول التفويض الدولي: "العديد من الدول التي تريد أن تكون جزءًا منه لا يمكنها القيام بذلك بدونه".

كما قال روبيو إن إسرائيل والولايات المتحدة والوسطاء الآخرين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتبادلون المعلومات لإحباط أي تهديدات، وأن ذلك سمح لهم بتحديد هجوم وشيك محتمل في نهاية الأسبوع الماضي.