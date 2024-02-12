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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل سلطة الكولسلو بأسرار المحلات

صدى البلد

إذا كنتي تودين تقديم وصفات المطاعم بالمنزل نقدم لكي طريقة عمل سلطة الكولسلو بأسرار المحلات 

المقادير

3 كوب شرائح كرنب  أو الملفوف اخضر رفيعة -
2 كوب شرائح كرنب  أو الملفوف احمر رفيعة (اختيارى )
- 2 ثمرة فلفل أحمر مقطع شرائح رفيعة 
2 ثمرة جزر مبشور طوليا
- 3 ملعقة كبيرة خل -
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون 
ربع كوب كبير مايونيز
2 ملعقة كبيرة سكر 
1 ملعقة كبيرة جنزبيل مفروم( اختيارى ) 
نص  كوب زبادى
- 1 ملعقة صغيرة ملح -
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

الطريقة

فى طبق نضع فيه شرائح الكرنب أو الملفوف  والفلفل والجزر  ونقلب حتى يختلطوا

نحضر وعاء آخر نضع فيه الخل وعصير الليمون والزبادي  والمايونيز ونقلبهم حتى يختلطوا ويتكون خليط صوص ثم نتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والسكر  والجنزبيل المفروم ونقلب حتى تختلط كل المقادير

نضيف صوص السلطة للخضراوات ونقلب حتى يختلطوا الصوص مع السلطة ونضع طبق سلطة في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تختلط المقادير وتتشرب الخضروات الصوص.

 

سلطة الكول سلو طريقة عمل سلطة الكول سلو طريقة عمل سلطة الكرنب سلطة الكول سلو

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