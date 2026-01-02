رئيس مركز ناصر يفتتح تطوير مسجد الرحمن بعزبة عوض الله

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز و مدينة ناصر، في افتتاح مسجد الرحمن بعزبة عوض الله التابعة لقرية الزيتون ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله .

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة "عقب الافتتاح" بالمسجد المقام على مساحة 130 متر" إحلال وتجديد" وبتكلفة 2 مليون جنيهًا "جهود ذاتية "وذلك في حضور: الأستاذ شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية ، النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب ، ومسؤولى أوقاف ناصر والوحدة المحلية وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.



