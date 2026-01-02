محافظ بني سويف يُناقش جهود الزراعة في ملفات الأسمدة والتعديات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأهمية المحورية لقطاع الزراعة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الملفات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، خاصة في ظل التوسع في البرامج والمبادرات الداعمة للمزارعين وتعزيز الإنتاج النباتي والحيواني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري الذي عرضه المهندس أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، والذي تضمن عرضًا شاملًا لجهود وأنشطة مديرية الزراعة خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث أشار التقرير إلى تنفيذ أكثر من 35 ندوة إرشادية وزيارات حقلية للمزارعين في مجالات مكافحة القوارض، والإرشاد بمحصول القمح، ومحو أمية المزارعين، وتنظيم الأسرة، استفاد منها أكثر من 300 مزارع، فضلًا عن تنفيذ مبادرة «ازرع» والتي استفاد منها 1485 مزارعًا على مستوى مراكز وقرى المحافظة، إلى جانب عقد الورشة الافتتاحية لبرنامج تدريب المدربين، وتنفيذ تدريب متخصص لمحصول البصل، وذلك تحت إشراف إدارة الإرشاد الزراعي.

وفي مجال الإنتاج الحيواني تم إصدار 21 ترخيصًا لمحال أعلاف، وإجراء 12 معاينة لمزارع إنتاج حيواني، و20 معاينة لمزارع دواجن، بينما تم خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 25 ديسمبر 2025 إزالة 127 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي 4 أفدنة و22 قيراطًا، مع تنفيذ الإزالات الفورية للتعديات الحديثة واستمرار الحملات لإزالة باقي المخالفات، كما شملت الجهود المرور على الزراعات البستانية والصوب والمشاتل، ومتابعة زراعات الموز لمكافحة الأمراض، إلى جانب متابعة الشكاوى، وأعمال الحوكمة وصرف الأسمدة، ومتابعة الجمعيات الزراعية بعدد من المراكز.

وتضمن التقرير جهود إدارة الأراضي والمياه في التعامل مع شكاوى الري والصرف، وتطهير المساقي الخصوصية، والتنسيق مع جهات الري، وزراعة حقول إرشادية لمحصول القمح داخل وخارج الزمام، فضلًا عن استمرار حملات المكافحة على محال المبيدات، وفحص زراعات الثوم والبصل والطماطم والبطاطس بمختلف المراكز.،وفيما يخص المحاصيل السكرية، أشار التقرير إلى زراعة 33 ألفًا و267 فدانًا من بنجر السكر للموسم الحالي، وتنفيذ عدد من الندوات الإرشادية ومتابعة المحصول ميدانيًا، إلى جانب عرض موقف المحاصيل الشتوية المختلفة.

كما تضمن التقرير أيضًا الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الفلاح، حيث بلغ إجمالي الاستمارات المعتمدة 276 ألفًا و339 استمارة، والمسجلة 276 ألفًا و381 استمارة، بالإضافة إلى عرض البيان اليومي لصرف الأسمدة، حيث تم صرف 13 ألفًا و318 طنًا من الأسمدة (يوريا ونترات) منذ بداية الموسم، مؤكدًا استمرار الجهود لدعم المزارعين وضمان وصول مستلزمات الإنتاج في مواعيدها.