القومي للمرأة يصدر تقريره لليوم الثاني لجولة الإعادة في 27 دائرة

أصدر المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، تقرير لليوم الثانى لغرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى للمرأة خلال جولة الإعادة فى 27 دائرة من أصل 30 دائرة ملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك برئاسة الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس، وبإشراف عام للدكتورة رشا مهدي، وبحضور الأستاذة ياسمين زكريا مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس والأستاذة سماح عبد النافع مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج، ومنسقى المحافظات التى تشهد جولة الإعادة، وبمشاركة فريق العمل المتابع للعملية الانتخابية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضحت الدكتورة رشا مهدي عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية والمشرف العام على الغرفة أن المتابعة الميدانية للعملية الانتخابية أظهرت تفاوتًا في نسب المشاركة بين المحافظات، حيث شهدت بعض المحافظات إقبالًا ملحوظًا، خاصة من السيدات، بينما جاء الإقبال متوسطًا أو محدودًا في محافظات أخرى، مشيرة إلى تنوع الفئات العمرية المشاركة بين الشباب وكبار السن، مع زيادة مشاركة كبار السن في عدد من المناطق.



فيما أشارت الأستاذة ياسمين زكريا إلى تواجد شرطة نسائية في أغلب اللجان التي تم متابعتها ، فضلاً عن تواجد رقابة قضائية كاملة داخل اللجان لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

كما أشارت الأستاذة أمل توفيق مدير مكتب شكاوى المرأة في المجلس إلى أنه تم التعامل مع الشكاوى والاستفسارات المختلفة التي تم تلقيها عبر الخط المختصر 15115 المتعلقة بمواقع اللجان وإجراءات التصويت وذلك لتسهيل عملية التصويت للناخبات