توقف عن أي حديث | وزير الرياضة يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ حلمي طولان

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن من حق الشعب المصري أن يحزن على خروج منتخب مصر من بطولة كأس العرب 2025.

وأضاف صبحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن قرعة منتخب مصر في كأس العالم ليست صعبة، متابعا أن ما حدث في كأس العرب يحتاج توضيحا من اتحاد الكرة.

وتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لن نقبل بأن يقدم منتخب مصر في افريقيا أداء غير جيد، ولابد أن يقدم اتحاد الكرة أسباب الخروج من كأس العرب 2025.



وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن اتحاد كرة القدم وحلمي طولان لابد أن يتوقفا عن أي حديث بعد الهزيمة.

