أحمد موسى لمسئولي رابطة الأندية: خايفين على الإعلانات ومش شايفين البلد

انتقد الإعلامي أحمد موسى، عدم إيقاف الدوري من أجل بطولة كأس العرب والتي تسببت في خروج الفراعنة بعد الخروج المهين إثر التعادل السلبي أمام الإمارات والكويت قبل الهزيمة أمام الأردن قبل قليل.



وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: خايفين على الإعلانات والرعايات والفلوس، وسمعة البلد مفيش حد يبص عليها، إحنا شعب بيحب الكورة بطبعه.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: أقسم بالله أنا ترددت أطلع على الهوا من زعلي وغضبي بس طلعت معاكم عشان الأمانة قدام جمهورنا العظيم.

وواصل: لا عندنا حارس مرمى ولا نص ولا هجوم ولا دفاع، ده إحنا معملناش هجمة لأن النفس مقطوع واللاعيبه مش عارفة تجري، الوحيد فيهم إسلام وأكرم اللي هو ممكن تقول شوية أما الباقي على الأرض، وكل الباصات غلط ومفيش حد بيشوط على المرمى وحتى لو عملها بيديها للحارس.