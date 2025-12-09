المنيا.. تكريم 200 طـ.ـفل من ذوي الهمم

نظمت جمعية رسالة للاعمال الخيرية احتفالية لتكريم أكثر من 200 طفل من ذوي الهمم من ابطال التحدي باستاد سمالوط الرياضي، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة، وذلك بحضور أماني تامر وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا ، عويس قاسم الغرياني رئيس مركز ومدينة سمالوط، وعدد من قيادات التضامن وممثلي الجمعيات الأهلية.

أكدت أماني تامر وكيل المديرية أن هذه الفعالية تأتي في إطار توجه وزارة التضامن نحو ترسيخ ثقافة الدمج وإزالة الوصم المجتمعي وتعزيز حقوق أبطال التحدي، موضحة أن شهر ديسمبر هو شهر الاحتفال عالميًا بذوي الهمم، وأن أول جمعة من ديسمبر تم اعتمادها يومًا رسميًا ليوم التحدي في مصر.

تكريم الأطفال

وشهد الاحتفال مشاركة واسعة من المتطوعين وتكريم عدد كبير من الأطفال، تأكيدًا على دعم الدولة لهم وتمكينهم ودمجهم في مختلف مجالات الحياة.