قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيناريوهات ما بعد مادورو.. إدارة ترامب تضع خطة سرية عقب رحيل الرئيس الفنزويلي
بعد تعديل مباراة انبى .. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بكأس عاصمة مصر
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب والأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكريم الطلاب ذوي الإعاقة في ختام فعاليات مبادرة «تمكين» بجامعة المنيا

تكريم الطلاب المتميزين من ذوي الإعاقة
تكريم الطلاب المتميزين من ذوي الإعاقة
ايمن رياض

كرَّم الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الطلاب المتميّزين من ذوي الإعاقة المشاركين في فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والحاصلين على ميداليات خلال أكبر ملتقى رياضي جامعي للطلاب ذوي الإعاقة بالإسكندرية، إلى جانب تكريم القائمين على تنفيذ المشروع.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لأنشطة مبادرة «تمكين»، والذي نظَّمه مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة بحضور الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم، مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة، وعمداء الكليات الدكتورة وفاء رشاد راوي عميد التربية للطفولة المبكرة، والدكتور عمرو سليمان عميد التربية الرياضية، ود. محمود محمد فرج عميد كلية التربية الفنية.

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن الجامعة  تتبنى رؤية مؤسسية واضحة في دعم ودمج طلابها من ذوي الإعاقة، تقوم على إتاحة التعليم الجامعي الدامج باعتباره حقًا أصيلًا لهم، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية ليست ختامًا لنشاط، بل بداية لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم لتطوير منظومة الدعم والتمكين.

وأضاف رئيس الجامعة أن مركز خدمات متحدي الإعاقة بالجامعة يُعد من أوائل المراكز التي أُنشئت داخل الجامعات المصرية، ويضطلع بدور محوري في تأهيل الطلاب ودمجهم أكاديميًا ومجتمعيًا، إلى جانب العمل على تهيئة المباني والمنشآت والملاعب الجامعية بما يضمن سهولة الحركة والوصول.

واختتمت الفعالية بتسليم شهادات التقدير لعمداء الكليات والطلاب المكرَّمين وسط أجواء احتفالية عكست اعتزاز الجامعة بأبنائها من ذوي الإعاقة. 
 

المنيا جامعة المنيا ذوي الإعاقة تكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

سعيد مختار

القافلة تسير.. أول تعليق من طليقة الفنان الراحل سعيد مختار بعد إخلاء سبيلها

الأرصاد الجوية

لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتطوير عدد من المستشفيات

بنك التعمير والاسكان

بنك التعمير والإسكان يفتتح مبنى رياض الأطفال بمدرسة النور للمكفوفين بالفيوم

زاهي حواس

جامعة الدلتا تكرم زاهي حواس بجائزة شخصية العام

بالصور

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

فيلم الست
فيلم الست
فيلم الست

قبل ما تنام .. ماذا يفعل تناول موزة واحدة في جسمك؟

فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم
فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم
فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد