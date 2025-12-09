تكريم الطلاب ذوي الإعاقة في ختام فعاليات مبادرة «تمكين» بجامعة المنيا

كرَّم الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الطلاب المتميّزين من ذوي الإعاقة المشاركين في فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والحاصلين على ميداليات خلال أكبر ملتقى رياضي جامعي للطلاب ذوي الإعاقة بالإسكندرية، إلى جانب تكريم القائمين على تنفيذ المشروع.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لأنشطة مبادرة «تمكين»، والذي نظَّمه مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة بحضور الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم، مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة، وعمداء الكليات الدكتورة وفاء رشاد راوي عميد التربية للطفولة المبكرة، والدكتور عمرو سليمان عميد التربية الرياضية، ود. محمود محمد فرج عميد كلية التربية الفنية.

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن الجامعة تتبنى رؤية مؤسسية واضحة في دعم ودمج طلابها من ذوي الإعاقة، تقوم على إتاحة التعليم الجامعي الدامج باعتباره حقًا أصيلًا لهم، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية ليست ختامًا لنشاط، بل بداية لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم لتطوير منظومة الدعم والتمكين.

وأضاف رئيس الجامعة أن مركز خدمات متحدي الإعاقة بالجامعة يُعد من أوائل المراكز التي أُنشئت داخل الجامعات المصرية، ويضطلع بدور محوري في تأهيل الطلاب ودمجهم أكاديميًا ومجتمعيًا، إلى جانب العمل على تهيئة المباني والمنشآت والملاعب الجامعية بما يضمن سهولة الحركة والوصول.

واختتمت الفعالية بتسليم شهادات التقدير لعمداء الكليات والطلاب المكرَّمين وسط أجواء احتفالية عكست اعتزاز الجامعة بأبنائها من ذوي الإعاقة.

