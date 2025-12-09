الفراولة رقم واحد .. الصناعات الغذائية: صادراتنا سجلت 5.8 مليار دولار

أكد هاني عافية عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية تسجل ارقاما قياسية في 2025 بعد تسجيل ارقام قياسية في عام 2024 .



وقال عافية في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" صادرات الصناعات الغذائية سجلت 5.8 مليار دولار حتى الآن في عام 2025 وهذا رقم قياسي ".



وتابع" متوقع حتى نهاية العام الحالي الوصول لـ 7 مليارات دولار صدارات زراعية "، مضيفا:" لدينا تنوع في حجم الصادرات الزراعية للخارج ".



وأكمل هاني عافية :" الفراولة المجمدة رقم واحد في الصادرات الزراعية لمختلف دول العالم ومن المحتمل ان تصل حجم صادرتها لـ 750 مليون دولار ".

ولفت هاني عافية :" الحبوب والدقيق والزيوت النباتية تحقق أرقاما جيدة في صادرات الصناعات الغذائية "، مضيفا:" الصناعات الغذائية تشهد ارتفاعا في مستويات الجودة".