الصناعات الغذائية: مليار دولار نموا في صادرات القطاع

قال المهندس محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الصادرات الغذائية المصرية واصلت أداءها القوي خلال العام الجاري، مسجلة 5.8 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من 2025، بزيادة تصل إلى مليار دولار مقارنة بعام 2024، منها 500 مليون دولار نموًا موجهًا للأسواق الأفريقية وحدها.

صادرات الصناعات الغذائية

وأضاف خلال كلمته في الدورة العاشرة من معرض فود أفريكا اليوم الثلاثاء أن القطاع شهد طفرة واضحة خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أنه "في عام 2020 كانت صادرات الصناعات الغذائية عند حدود 3.5 مليار دولار، بينما نقف اليوم على أعتاب 7 مليارات دولار بنهاية العام الحالي"، وهو ما يعكس توسع الطاقة الإنتاجية وارتفاع تنافسية المنتج المصري.

وأوضح بزان أن خطة المجلس ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية لدعم نمو الصادرات، أولها تعزيز سلامة وجودة الأغذية بما يتوافق مع أعلى المواصفات الدولية، وثانيها زيادة حضور الشركات المصرية في المعارض الدولية الكبرى مثل "أنوجا" و"جلفود دبي"، أما المحور الثالث فيتمثل في التوسع في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والوصول إلى أكبر المستوردين داخل القارة.

وأشار إلى أن مصر أصبحت تضم شراكات عالمية كبرى في مجال الصناعات الغذائية تنتج منتجات بمعايير وجودة عالمية داخل السوق المحلي، وهو ما يسهم في تعزيز سمعة الصناعة المصرية ويدفع الصادرات نحو مزيد من التوسع في الأسواق الخارجية.