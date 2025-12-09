الدمرداش: زيادة 700 ألف طن وارتفاع في صادرات الحاصلات الزراعية خلال الموسم الماضي

أكد عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن قطاع الحاصلات في مصر يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، مشيرًا إلى أن الموسم الماضي شهد زيادة تتراوح بين 10 و12% في الصادرات، بما يعادل 700 ألف طن، وارتفاعًا في القيمة بنحو نصف مليار دولار مقارنة بالموسم السابق.

وأوضح أن المجلس يستهدف الحفاظ على معدل نمو سنوي لا يقل عن 10% خلال الفترة المقبلة رغم التحديات.

مصر تنتج نحو 25 مليون طن من الخضروات

وقال الدمرداش خلال الدورة العاشرة من معرض فوود أفريكا اليوم الثلاثاء إن مصر تنتج نحو 25 مليون طن من الخضروات وحوالي 12 مليون طن من الفاكهة سنويًا، ما يجعل القطاع من أكبر القطاعات الإنتاجية في الدولة.

وأضاف أن الحاصلات الطازجة والأغذية تمثل حوالي 24% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وهو ما يعكس الوزن الحقيقي للقطاع في الاقتصاد المصري ودوره المتنامي في دعم الميزان التجاري.

وشدد الدمرداش على أن المزارع المصرية تعمل تحت رقابة صارمة ومعايير جودة عالية للحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن هذا الالتزام كان أحد أهم أسباب زيادة تنافسية الصادرات خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن الطلب على المنتج المصري يشهد توسعًا ملحوظًا بفضل ثقة الأسواق في جودة وسلامة الحاصلات المصرية.

وتحدث رئيس المجلس التصديري عن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، وفي مقدمتها إتاحة الأراضي الزراعية، مؤكدًا أهمية تخصيص جزء من الأراضي المستصلحة الجديدة لمشروعات إنتاجية موجهة للتصدير.

وأشار إلى أن مشروعات الدلتا الجديدة والتوسع في الصوب الزراعية ستدفع القطاع إلى مزيد من النمو، لما توفره من إنتاج عالي الجودة واستدامة في الإمدادات الموجهة للأسواق الدولية.

واختتم الدمرداش بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتوسيع حصتها في الأسواق العالمية، وأن القطاع قادر على تجاوز التحديات بدعم المشروعات القومية وتطوير البنية الإنتاجية، بما يعزز مكانة الحاصلات المصرية على خريطة التجارة الدولية.