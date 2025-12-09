قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تعلن جاهزيتها لنشر 2000 جندي في غزة
برلماني: تصنيف الإخوان منظمة إرهابية في أمريكا خطوة نحو تجفيف منابع التطرف
أزمة قلبية مفاجئة للاعب دير مواس داخل الملعب.. ووزير الرياضة يتدخل فورًا
لم ولن اترك مصر| أحمد فلوكس ينفي إقامته في السعودية
الصف الثاني لمنتخبات شمال إفريقيا تُسقط أبطال آسيا والخليج في كأس العرب
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
اقتصاد

67 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الغذاء والحاصلات الزراعية خلال 10سنوات

محاصيل زراعية- صورة أرشيفية
محاصيل زراعية- صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

قال هاني برزي، الرئيس الشرفي لمعرض فود أفريكا للصناعات الغذائية وباك بروسيس للتعبئة والتغليف، إن قطاعي الغذاء والحاصلات الزراعية في مصر حققا طفرة تصديرية قياسية خلال العقد الماضي، حيث بلغ إجمالي صادراتهما 67 مليار دولار ما بين 2015 و2024. 

وأكد هاني برزي، خلال كلمته في افتتاح الدورة العاشرة للمعرض أن الحدث أصبح محطة أساسية على خريطة المعارض الإقليمية.

وتناول برزي خلال الدورة العاشرة من معرض فود أفريكا اليوم الثلاثاء  الدور التنموي للقطاع، موضحاً أن النمو السريع في الصادرات يعكس نجاح الجهود المبذولة لتطوير الصناعة ورفع جودة المنتج المصري، إلى جانب التوسع في الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية. 

واعتبر أن التطور الصناعي أصبح جزءاً رئيسياً من استراتيجية الدولة لدعم الصادرات وتعزيز مساهمة القطاعين في الاقتصاد القومي.

29 مليار دولار صادرات الحاصلات الزراعية 

وأوضح أن الصادرات الغذائية سجلت 38 مليار دولار خلال عشر سنوات بينما بلغت صادرات الحاصلات الزراعية 29 مليار دولار.

وأضاف أن الفترة من 2022 إلى 2024 وحدها شهدت صادرات بقيمة 27 مليار دولار، بما يعادل 40% مما تحقق خلال العقد، حيث سجلت الصناعات الغذائية 16 مليار دولار والحاصلات الزراعية 12 مليار دولار. وأشار إلى أن القطاعين يمثلان ما بين 23 و24% من الصادرات غير البترولية.

وتطرق برزي إلى التطور الكبير في حجم المعرض منذ انطلاقته، إذ بدأ بـ240 عارضاً من 19 دولة على مساحة 10 آلاف متر مربع، بينما يضم اليوم أكثر من 1200 عارض من 45 دولة على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع. 

واختتم برزي كلمته بتوجيه الشكر للجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، مؤكداً استمرار العمل على تطوير الحدث ليظل محركاً رئيسياً لزيادة تنافسية المنتج المصري.

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال

الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

تشعرك بالدفء.. طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

