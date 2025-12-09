وزير الاستثمار: الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية قاطرة لنمو الاقتصاد

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يمثلان قطاعات رائدة وقاطرة مهمة لنمو الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن توفر الموارد الطبيعية والبشرية يمنح الصناعة المصرية قدرة كبيرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الوزير المفوض التجاري عصام النجار، خلال فعاليات افتتاح الدورة العاشرة من معرض “فود أفريكا” والدورة السادسة من معرض “باك بروسيس 2025”، اليوم الثلاثاء.

وأشار الوزير إلى الدور التنموي للمؤتمر في دعم التوسع الصناعي والتجاري، موضحاً أن “فود أفريكا” أصبح من أهم المنصات التي تدفع الشركات المصرية نحو التصدير وتطوير قدراتها الإنتاجية بما يعزز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي.

وأكد أن المعارض المتخصصة باتت محركاً استراتيجياً لفتح أسواق جديدة وجذب الاستثمارات ورفع جودة المنتجات.

مؤشرات نمو المعرض

واستعرض الخطيب مؤشرات نمو المعرض التي تعكس أهميته الاقتصادية، حيث ارتفع عدد الشركات المشاركة من 240 شركة في عام 2015 إلى أكثر من 1200 شركة في دورة 2025، كما زاد عدد الدول المشاركة من 25 دولة إلى أكثر من 45 دولة.

وأوضح أن المعرض أصبح نافذة مهمة لعرض تطور المنتجات المصرية وتنوعها وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية.

وقال الوزير إن “فود أفريكا” لم يعد مجرد منصة عرض تجاري بل أصبح أداة متكاملة للتعرف على المعايير الدولية في الجودة وسلامة الغذاء، ونقطة التقاء لنقل التكنولوجيا وبناء شراكات استثمارية جديدة.

وشدد على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها لضمان استمرار النمو في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.